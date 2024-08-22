Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi\'nin Üretimi Durduruldu

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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'un Tonya ilçesinde 1968 yılında Tonyalılar tarafından kurulan Tonya Süt Ürünleri Kooperatifi'nin üretiminin durdurulmasına CHP ilçe örgütü ve vatandaşlar tepki gösterdi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Yaşadığımız tamamen AKP klasik filmi. Yaparsa AKP yapar, AKP burada kooperatifi kapar ama hemen bir hafta sonra da Tereyağı Festivali yapar. Bir kez daha sesleniyorum; liyakatsiz kişilere ehil olmayan kişilere görev verdiğiniz zaman sonucu gördük" dedi.

Tonya Süt Kooperatifi, Tonya Süt Fabrikası'nın üretimine ara vermesi sonucu kapanma durumuna geldi. Tonya'da kooperatif üyelerinin de katıldığı basın açıklamasına topluluk adına konuşan CHP Tonya İlçe Başkanı Şuayib Aydın, "2009 yılında kooperatifi teslim alan AKP zihniyeti, kooperatifçiliği şirket anlayışına çeviren, önemli bir marka haline gelen Tonya tereyağı ve Tonya kaşarını katkı maddeleriyle bozan yöneticiler hesap vermeden kendi köşelerine çekildiler" dedi.

"Her Tonyalının evine katkı sağlayan bir kuruluş artık yok"

CHP Tonya İlçe Başkanı Şuayib Aydın şunları söyledi:

"55 yıllık macera sona erdi. Tonya Kooperatif kapandı. Bu hafta itibarıyla süt alımı durduruldu. İşçilerin görevine son verildi. Geldiğimiz nokta bu! 1969'da kurulan kooperatifin tabutuna çivi çakanlar kına yaksınlar. Ortak olsun veya olmasın her Tonyalının evine katkı sağlayan bir kuruluş artık yok. Çocuklarımızın kurşun kalemi, defteri, kitabı, okul kıyafeti, üniversiteyi kazanan çocuklarımızın okul harçlığı, askere gidenlerin askerlik harçlığı, evimize her ay aldığımız bir çuval un artık yok. Tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında Türkiye birincisi olan Tonya ve bütün köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Tonya tarihinde bir hatıra olarak kalacak. Başta, ülkemizdeki tarım politikaları bizi bu hale getirdi. Sadece bu politikalar mı? Liyakatsiz, beceriksiz, kooperatifçilikten anlamayan yöneticilerin basiretsizliği de önemli etkenlerden biri. Kooperatife sokulan siyaset de batmasına yol açan başka bir etken. 2009 yılında kooperatifi teslim alan AKP zihniyeti, kooperatifçiliği şirket anlayışına çeviren, önemli bir marka haline gelen Tonya tereyağı ve Tonya kaşarını katkı maddeleriyle bozan yöneticiler hesap vermeden kendi köşelerine çekildiler. Türkçe Olimpiyatlarına sponsor olan, yoksul halkımızın parasını peşkeş çekenler nerede şimdi?

"Siyasete alet ettiğiniz kooperatif kapanınca rahat mı edeceksiniz?"

Ülkemizin karşı kaşıya kaldığı ekonomik çöküntünün bir örneğini de Tonya'da yaşıyoruz. Tonya Kooperatifi'nin durumu ne ise ülke ekonomisi de aynı. Tonya Kooperatifi sanki bir ayna. Baktığınızda çöküntünün, batışın, iflasın resmini görüyorsunuz. Kimine göre 15, kimine göre 20 milyon borcu olan kooperatif icralık. Alacaklılar sıraya girmiş durumda. İcradan satışa çıkarıldığında, batan geminin mallarını almak isteyenler pusuda bekliyor. Takdir ettikleri fiyatlar, Tonya Tereyağı markasının dörtte biri bile değil. Yıllardan beri adına festivaller düzenlenen tereyağı nerede? Neyin adına festival yapıyorsunuz? Hangi yüzle Tonya Tereyağı Festivali düzenliyorsunuz? Tereyağını üreten kooperatifin yerinde yeller esiyor, siz kemençe çalıp horon oynuyorsunuz. Başınızı iki elinizin arasına koyup düşünün. Yaptığınız Tonya Kooperatifi'nin kapanışının şenliği olmasın! Her seçim öncesi, kooperatifin icrasını durduranlar, neredesiniz? Siyasete alet ettiğiniz kooperatif kapanınca rahat mı edeceksiniz? Kooperatifi kuran, başarı ile yöneten onlarca insanın pek çoğu hayatta değil. Onların kemikleri sızlıyor. Bu bile önemli bir utanç değil mi? Kooperatifin kapanması, Tonyalı süt üreticisini birkaç şirketin insafına terk edecek. Çocuğuna bir bardak süt vermekten kaçınan annelerin günahı çarpar sizi. Kooperatif genel kurullarında, zaman zaman yanlış tercihler yaptınız. Pazar günü seçtiğiniz yöneticileri, Pazartesi günü suçlamaya, eleştirmeye kalktınız. Gelinen noktada sizin de sorumluluğunuz var. Kendinizi yargılamayı da gözden kaçırmayın."

"Liyakatsiz kişilere görev verdiğiniz zaman sonucu gördük"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise şunları söyledi:

"Bugün çok üzgünüz 1968 yılında kurulan Tonya Süt Kooperatifi şu anda fabrikasını kapatmış durumdadır. Niye üzgünüz; yaş itibariyle baktığımızda bu kooperatifi kuranlar sizlerin babaları, anneleri ve ataları. Sizleri onlar emekleri karşılığında elde ettikleri sütü bu kooperatife vererek yetiştirdiler. Eğer bugün buradaysanız oradaki büyük emeği, büyük yatırımı görmezden gelemeyiz. Peki o zaman bugün yaşadığımız ne? Yaşadığımız tamamen AKP klasik filmi. Yaparsa AKP yapar, yaparsa AKP kapar, yaparsa AKP burada kooperatifi kapar ama hemen bir hafta sonra da Tereyağı Festivali yapar. Tonyalı kan ağlıyorken onlar kemençe çalıp horon oynamayı tercih ederler. Bir kez daha sesleniyorum; liyakatsiz kişilere ehil olmayan kişilere görev verdiğiniz zaman sonucu gördük. Şimdi yetkili makamlara şöyle sesleniyorum; bırakın festival yapmayın, bırakın kemençe çalmayı. Bırakın horon oynamayı, gün o gün değil. Neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Başta Tonya Belediye Başkanı olmak üzere tüm milletvekillerini göreve davet ediyorum. Tonya Kooperatifi ve fabrikası kapatılacak, vazgeçilebilecek bir yer değildir. Tonya'nın başka nesi var? Fabrika mı açtınız yirmi iki senedir? İş imkanları mı sağladınız? Dolayısıyla bugün Tonya kooperatifinin kapatılması Tonyalı'nın kabul edeceği bir şey değildir. Çekin elinizi buradan, görevinizi yapın. Dolayısıyla sayın valimizi, sayın belediye başkanlarını başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere Tonya belediye başkanını ve tüm milletvekillerine göreve davet ediyorum. Biz istersek Tonyalı isterse kooperatif kapatılamaz ve eski etkin gücüne kavuşur."