Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'den Çağrı
Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen'den Çağrı

Trump\'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Özmen\'den Çağrı
01.03.2026 23:24
Necla Özmen, Trump'a seslenerek iç işlerine karışmadan ülkesini geliştirmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olduğunu öne süren ve son olarak iddiasını Amerikan mahkemelerine taşıyarak babalık davası açan Necla Özmen, İsrail ile birlikte İran'a saldıran Trump'a seslendi.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM, ÇÜNKÜ BİRÇOK ÜLKEYE ZARARI OLUYOR"

"Bir ülkenin iç işlerine karışılmasını doğru bulmuyorum. Kimse kimsenin ülkesine karışamaz, meşru kılamaz" diyen Özmen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Trump, ülkeyi, ABD'yi kalkındırmak, güçlü bir hâle getirmek istediğini söylüyor. O zaman başka ülkelerin iç işlerine karışarak bu iş olmaz. Yani tamam, yaptığı doğru şeyler de var ama hataları da var. Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim. Yani savaşın bitmesini istiyorum, çünkü birçok ülkeye zararı oluyor. Savaş istemiyorum. Bir ülkenin iç işlerine karışmak doğru değil. Dünyadaki ülkelerin de düzelmesini istiyorum. Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyorum, bu savaşı bitirin. Başka insanların canı yanmasın. Yani bu şekilde hiçbir ülkeye fayda olmaz, zararı olur"

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen: 'Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma'

"AMERİKA'DA DAVANIN AÇILDIĞINI BİLİYORUM"

ABD'de açtığı davaya ilişkin de konuşan Özmen, "Daha önce Trump'a babalık davası Türkiye'de açmıştım. O konuda zaten olumsuz şeyler olacağını bildiğim için elçilik yoluyla, ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi'ne babalık davası için dilekçe gönderdim. Hatta Amerika'daki Türk avukatlarla görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili dava sürecini takip ediyor. Kendileri bana bilgi veriyor. Henüz bir açıklama gelmedi bana ama Amerika'da davanın açıldığını biliyorum" dedi.

"UMARIM GERÇEK OLUR"

Yapay zekayla Trump ile yan yana oldukları fotoğraf hakkında ise Özmen, "Bu resmi görünce hoşuma gitti. Zannedersem yapay zekâ ile yapılmış. Gerçek gibi duruyor. Umarım gerçek olur. Yani kendisiyle bu şekilde görüşebilirim. Yaşadıklarımı dile getirebilirim. Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim. Yani iyi bir insana benziyor aslında. Ama nedense bazen aile meselesinden uzak durabiliyor. Ama durmasını istemiyorum. Gerçekten bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

"BİR BABA-KIZ SICAKLIĞI GÖRMEDİM"

Fotoğrafı görünce duygulandığını ifade eden Özmen, "Çok duygulandım. Gerçek baba-kız gibi gözüküyor. Gerçekten çok duygulandım. Yani uzun yıllardır çok sıkıntı çektim. Böyle bir sıcaklığı hiç duymadım. Yani bir baba sıcaklığı, bir baba-kız sıcaklığı görmedim. Yani resimde onu ifade ediyor. Gerçek gibi duruyor. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.

Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Özmen: 'Baba, başka ülkelerin iç işlerine karışma'

NE OLMUŞTU?

Ankara 27. Aile Mahkemesine başvurarak ABD Başkanı Donald Trump'a babalık davası açan Necla Özmen, iddiasını son olarak ABD'ye taşımıştı. Özmen, Trump'ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili mahkemeye avukat aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından dava açılabileceği kaydedilmişti. Özmen'in Türkiye'de açtığı dava iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle reddedilirken, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Kaynak: İHA

