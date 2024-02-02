İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. İzmir Kadın Kongresi\'ne katıldı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) tarafından düzenlenen 3. İzmir Kadın Kongresi'nin açılışına katıldı. Göreve geldiği günden bu yana çağdaş, demokratik ve müreffeh bir ülke için kadın erkek yan yana çalıştıklarını ifade eden Başkan Soyer, "Bugün, kadınların eşitlik talebi için kadın erkek birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'nun bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İzmir Kadın Kongresi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in de katıldığı açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SOYER: "CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşması öncesinde ayakta alkışlandı. Başkan Tunç Soyer, "Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Bundan bir asır önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri, özünde kadın olan bir buluşmayla atılmıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda bir kilometre taşı olan İzmir İktisat Kongresi'nden iki hafta önce, Kadınlar Kongresi'ni düzenledi. O tarihi günde, Anadolu'nun her yerinden yüzlerce kadın İzmir'de buluştu. Tek bir hedefleri vardı: Tam bağımsız bir vatanda, herkes için özgür ve eşit bir yaşam... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün kürsüye çıktı ve konuşmasına şu sözlerle başladı: 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Kadınlar Kongresi, Kurtuluş Destanımızı, kayıtsız şartsız egemenlikle perçinleyen İzmir İktisat Kongresi'nin nüvesi oldu. 100 yıllık ulu çınarımızın, Cumhuriyetimizin temelleri işte böyle atıldı" diye konuştu.

"KADIN ERKEK YAN YANA YÜRÜYORUZ"

Geçen yıl İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlediklerini hatırlatan Soyer, "Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için çıktığımız bu yolda, 8 ay boyunca birlikte yürüdük. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını beraber hayal ettik. O hayali gerçekleştirmek için elimizi taşın altına koyduk. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi de özgür ve güçlü kadınların elleri üzerinde yükseldi. 2 Şubat 2023'te düzenlediğimiz Kadın ve İktisat Kongresi'nde geleceğin inşasına omuz omuza ve olması gerektiği gibi eşit bir şekilde başladık. Ne mutlu bize ki... Tam bir yıl sonra, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına uzanan bu yolda bir kez daha bir aradayız. Çağdaş, demokratik ve müreffeh bir ülke için kadın erkek yan yana yürüyoruz" dedi.

"İZMİRLİLERİN BAŞLATTIĞI BİR İYİLİK HAREKETİDİR"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın düşüncesinin ve kadın emeğinin yaşamdaki yerinin korunması, bu dünyada barışın, demokratik değerlerin ve adaletin yegane temelidir. Günümüzde erkek egemen yaşamın, ülkemizi ve dünyamızı sürüklediği hazin tablo, maalesef ortada. Savaşlar, giderek derinleşen yoksulluk, iklim krizi, demokratik değerlerin kaybı... Bugün yaşadığımız tüm bu felaketler, ataerkil düzenin sonuçları. Biz delikanlılığı genç kızlara bile çok görmüşüz. Kızların kanı deli akmaz mı? Erkek için kullanırız. Bu zihin dünyasında devrime, dönüşüme ihtiyaç var. Önce zihin dünyası... Şiddeti durdurmak, adaletin ve refahın büyümesi için, umudu yeniden örgütlemeyebilmek için, halkın iradesini hiçe sayanlara karşı durabilmek için kadınların öncü olduğu bir yaşama ihtiyacımız var. Bana göre çağımızın en büyük meselesi budur. Bugün, kadınların eşitlik talebi için kadın erkek birlikte mücadele etmek zorundayız. Çünkü bir toplumda hakları çiğnenenler, kendi kendini savunmak zorunda kalırsa, orada vicdan bitmiş demektir. Orada umut tamamen tükenmiş demektir. Bugün bizleri bir araya getiren şey de işte bu vicdan... İzmir'de başlattığımız bu yolculuk, dünyamızın yaşadığı bu vicdan tutulmasını durduracak olan kadınların yürekleridir. İzmirlilerin başlattığı bir iyilik hareketidir. Ulu Önderimizin miras bıraktığı bu tarihi buluşmaya İzmir'de ev sahipliği yapmak, bizim için şereftir."

"KADININ OLMADIĞI YERDE BAŞARI YOK"

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdik, milletvekili sayısından iş dünyasındaki temsiliyete, diğer alanlardaki temsiliyete birçok konuyu konuşuyoruz. 100 yıl önce Atatürk'ümüzün çizdiğimiz vizyon doğrultusunda dünyada yapılan her iş bir bakıma kadının eseri. O eser sahibi kadınlar artık söz sahibi de olmalı" dedi.

Sahibi olduğu şirketlerde kadınların önemli noktalarda olduğunu söyleyen Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "15 yaşından beri yöneticilik yapıyorum. Kadının her alanda ne kadar titiz, ne kadar ince olduğunu gördüm. Kadının olmadığı yerde başarının olmasının zor olduğunu düşüyorum" dedi.

Ege Yönetim Danışmanları Derneği (EGEYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, "Yine bir seçim öncesi kadınlar koşa koşa dalgalar halinde geri döndüler. Biz kadınlar olarak var gücümüzle mücadelemize devam etmeliyiz" diye konuştu.

KRİTİK EŞİK EĞİTİM

Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Zorlu, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması, kadınların özgürce var olabilmesiyle mümkündür. Kritik eşik kız çocuklarının eğitime erişebilmeleridir" diye konuştu.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, "Maalesef Mustafa Kemal'in başlattığı kadın devrimi sonrası zaman durdu demek abartı olur ama ivmesi epey düştü. Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Kadın sorunu ülkemizin temel altyapı sorunudur tespitlerinden yola çıktık. Mustafa Kemal'in bu emanetini günümüzdeki sahiplenmeyi hem görev hem sorumluluk olarak kabul ediyoruz" dedi.