Türkiye'de sadece üçüncü kez görülen paha biçilemez kuş, büyük heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık - Son Dakika
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Türkiye'de sadece üçüncü kez görülen paha biçilemez kuş, büyük heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık

08.11.2022 11:35

Türkiye'de bugüne kadar yalnızca iki kez görülen siyah kuğu, Sakarya'da üçüncü kez ortaya çıktı. Kuğunun fotoğrafını çeken Vedat Atioğlu, ilk başta ne olduğunu anlamadıklarını fakat daha sonra hayvanın kuğu olduğunu fark ettiklerini söyledi. Siyah kuğu, neslinin tükenme altında olması sebebiyle korunan türler arasında bulunuyor.

Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçen ve nesli tükenmekte olan siyah kuğu, üçüncü kez Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü. Gölün üstünde süzülen kuğuyu kayda alan vatandaş ise o anları ölümsüzleştirdi.

Türkiye'de sadece üçüncü kez ortaya çıkan paha biçilemez kuş, heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık

ÜÇÜNCÜ KEZ SAKARYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunan siyah kuğunun avlanması, anavatanı Yeni Zelanda'da yasaklanmıştı. Boyu 1 ila 1 buçuk metre arasında olan ve ağırlığı 4 kilo ile 9 kilo arasında değişen siyah kuğunun özellikle Avustralya'nın güney kısımlarında yaşadığı biliniyor. Koruma altına alınan siyah kuğu, Türkiye'de kayıtlara ilk kez 2018 yılında görüldüğü Bodrum Bitez sahillerinde geçti. Yaklaşık 5 ay önce Antalya'nın Serik sahilinde ikinci kez görülen kuğu, üçüncü kez ise Sakarya'nın Sapanca ilçesinde görüldü.

Türkiye'de sadece üçüncü kez ortaya çıkan paha biçilemez kuş, heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık

"BAŞTA NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Siyah kuğuyu görüntüleyen Vedat Atioğlu, "Arkadaşlarımla birlikte balık tutuyorduk. Başta ne olduğunu anlayamadık, yavaş bir şekilde uçtuğunu gördük ve o sırada video kaydına başladım. Görüntüleri izlediğimde siyah kuğu olduğunu anladım ve hayran kaldım. Koruma içgüdüsü olan bir hayvanmış. Bölgede yuvası olduğunu gördük. Avustralya, Yeni Zelanda bölgesinde yaşadığını ve koruma altında alındığını, geçen senelerde Antalya'da görüldüğünü, çok nadir bir hayvan olduğunu öğrendim. Çok hoşuma gitti, mutlu oldum. Bu videoyu çekmemde benim için bir anı oldu, o anı da ölümsüzleştirmiş oldum. Biz insanlar olarak yuvalara, hayvanlara sahip çıkmalıyız" dedi.

Türkiye'de sadece üçüncü kez ortaya çıkan paha biçilemez kuş, heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık
Türkiye'de sadece üçüncü kez ortaya çıkan paha biçilemez kuş, heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık
Türkiye'de sadece üçüncü kez ortaya çıkan paha biçilemez kuş, heyecan yarattı: Önce ne olduğunu anlamadık
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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