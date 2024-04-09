Türkiye\'den 30 Ülkede 7 Bin 625 Yardım Kolisi Dağıtıldı

Türkiye'den hayırseverler Ramazan ayı boyunca 30 ülkede 7 bin 625 yardım kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Türkiye'deki yardım dernekleri açlık, yoksulluk, savaş gibi nedenlerle gıdaya erişimin zor olduğu coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor. İnsani yardım kuruluşu Yeryüzü Doktorları, bu yıl Ramazan ayında kumanya dağıtımlarını 30 ülkede gerçekleştirdi. Kliniklerinin olduğu ülkelerde sağlık hizmetlerini aralıksız sürdüren dernek, "Hayat Kurtarılmaya Aç" kampanyası ile Ramazan ayında gıda yardımı sağlayarak kriz bölgelerine destek oldu.
Ramazan ayı boyunca gıda desteği sağlayan kuruluş Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'ın yer aldığı ülkelerde toplam 7 bin 625 kumanya dağıtarak 47 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı. Bununla birlikte iftar programı gerçekleştiren dernek, Ramazan ayında 13 bin kişinin iftar sevincine ortak oldu.
Savaş ortamında ve saldırılar altında Ramazan ayını geçirmek zorunda kalan Gazze'de çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren dernek çalışanları on binlerce kişiye iftar sofrası kurarak Gazzelilerin yanında yer aldı. Mobil sağlık ekipleri de bölgenin ihtiyaçlarını tespit ederek açlık krizinin yaşandığı bölgeye Mısır'dan tedarik ettiği yardım kolilerinin teslimatını sağladı.
Her yıl Ramazan ayında gerçekleştirdiği kumanya dağıtımlarıyla on binlerce kişiye ulaşan insani yardım kuruluşu, Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında çalışmalarını gerçekleştirdi. Kuruluş, her bölgenin kültürel alışkanlıkları gözetilerek hazırlanan, dağıtılan kumanya kolileri ve iftar programı ile 60 binden fazla insanın sofrasına ulaştı.
Beslenme sağlığı tedavi programları uygulanıyor
İnsani yardım derneği, açlığın önemli bir sorun teşkil ettiği Afganistan, Çad, Somali, Yemen'de açtığı beslenme sağlığı merkezlerinde yetersiz beslenmenin küçük yaşlarda meydana getirdiği malnutrisyon hastalığına karşı tıbbi beslenme tedavisine de destek oluyor. Dört ülkede 21 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle özel olarak hazırlanmış destekleyici ve terapötik gıdalar hastaları tedavi etmek için kullanılıyor.
"Sürdürülebilir çözümlerle faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz"
Ramazan ayının sonunda tüm gıda yardım kolilerinin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulduğunu söyleyen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da bağışçılarımız sayesinde birlik ve beraberlik içinde yardımlaşmanın mutluluğunu, paylaşmanın sonucunda binlerce ihtiyaç sahibi insanın hayatına dokunmanın huzurunu yaşadık. Sağlanan destekler ile kısa vadeli çözümler yerine sürdürülebilir çözümlere odaklanarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gazze'deki ekiplerimizle hem sahada hem hastanede destek vermeye devam ediyoruz. Gazze'nin kuzeyinde mobil ekiplerimizle ve güneyde 3 hastanede yer alan doktorlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bağışlarla da aralıksız olarak Mısır'dan yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bu doğrultuda günlük sıcak yemek ve gıda kolilerimizin dağıtımlarına devam ediyoruz. Bugün 30 ülkede gerçekleştirdiğimiz kumanya dağıtımlarımızı başarıyla tamamladığımızı, 4 ülkede yer alan beslenme sağlığı merkezimizde tedavi uygulamalarının devam ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Somali'den Gazze'ye, Bangladeş'ten Honduras'a kadar sağlık ve insani yardım alanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacağız" dedi. - DAKKA
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