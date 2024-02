Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "130 ülkede 143 noktaya doğrudan uçuş yapan ülkeyiz"

Yerel

İzmir'de düzenlenen 'Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri' toplantısına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Her 15 saniyede bir ülkemizden uçak geçiyor. 173 ülkeyle havayolu anlaşmamız var. Şuanda da 130 ülkede 143 noktaya doğrudan uçuş yapan bir ülkeyiz" dedi. Yerel seçimlere değinen Bakan Uraloğlu, "'Biz ceketimizi koysak kazanır' diyenlere 1 Nisan'da bunun böyle olmadığını 1 Nisan şakası ile göstermiş olacağız" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen, 'Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri' konulu toplantıya katıldı. Bir otelde düzenlenen ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda; lojistik sektörünün önemi, sektöre dair çözüm önerileri ve gelecekte atılması gereken adımlar ele alındı.

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara dair bilgiler aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kara yolu, demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşmede varız. 2028'e kadar bin 780 kilometre daha otoyol yapmayı planladık ve yollarımızı da akıllandıracağız inşallah. Yine 2028'e kadar yaklaşık 14 bin kilometre olan demir yolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkaralım diye düşündük. 57 olan havalimanı sayımızı 61'e çıkarmış olacağız. Deniz yolunda deniz ticaretini ve mavi vatandaki etkinliklerimizi artıracağız. Haberleşme neredeyse sıfırdan 2000'li yıllarda olan geniş bant internetten tutun da GSM operatörlerindeki haberleşmelere, 5G'ye ve 6G'ye giden yolda hızla ilerleyeceğiz. Adil erişimi sağlayacağız. Etkinlik verimliliği ve maliyeti düşüreceğiz. Etkinlik ve verimliliği sağlayarak güveni artıracağız" dedi.

"173 ülkeyle havayolu anlaşmamız var"

Taşınan eşya ve insan sayısı arttıkça her sektörde de bir artış olacağının altını çizen Bakan Uraloğlu, "2023 yılındayız. 2035 var, 2053 var. Taşınan eşya ve insan arttıkça her sektörde bir artış olacak; fakat oransal olarak biz mutlaka deniz yolu ve demir yolunu, özellikle demir yolunu çok desteklememiz lazım. En az satırda da en yüksek artışların demir yolunda, yük taşımacılığında olduğunu ve olacağını öngörüyoruz. Biz de yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Yolcuda da benzer bir projeksiyon var. Tabi hava yolu yine burada kıymetli; fakat demir yolu hem yük hem yolcuda çok büyük oranlarda gelişecek. Biz de yatırımımızı ona yapacağız. Her 15 saniyede bir ülkemizden uçak geçiyor. 173 ülkeyle havayolu anlaşmamız var. Şuanda da 130 ülkede 143 noktaya doğrudan uçuş yapan bir ülkeyiz" dedi.

"4 saatlik bir uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabiliyoruz"

2023 yılına dair deniz yolu verilerini de aktaran Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "2023 yılında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından yaklaşık 84 bin gemi geçti. Bu her boğazdan yaklaşık 40 bine yakın gemi demektir. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabiliyoruz. Bu 67 ülkede 1,4 milyar insan yaşıyor. Bunların 40 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. 8,6 trilyon dolar da ticaret potansiyeli bulunuyor. Doğu-batı ekseninde ticaret genel anlamda gelişiyor; ama son zamanlarda kuzey güneyde de çok ciddi gelişmeler olduğunu sizlere ifade edebilirim. Esas koridor güney koridordan taşınan ve Kızıldeniz-Süveyş Kanalından taşınan, ağırlıklı olarak kullanılan koridor burası. Pekin'den çıkan bir yük Avrupa'ya, Londra'ya yaklaşık 35 günde varabiliyor. Yaşanan sıkıntılardan dolayı Ümit Burnunu dolaşıyoruz. Ümit Burnundan dolaşıldığı zamanda 45 binlere kadar çıkan bir denizyolu trafiği var. Bizim bunun için daha önceden planladığımız bir kalkınma yolu koridoru var. Irak'ın havalimanından başlayıp Ova Köy'e kadar bin 200 kilometre otoyol ve demir yolu, enerji nakil hatları ve iletişim hatları da dahil olacak. Sonra Ova Köy'den Gaziantep üzerinden, Şanlıurfa üzerinden bütün Kapıkule'ye kadar gidecek ve aynı zamanda da Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'e ulaşabilecek bir koridor konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

31 Mart'ta 1 Nisan şakası vurgusu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair de konuşan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buca'ya giderken trafik aksıyor. Biz yakın süreçte mutlaka ona başlamalıyız. Şimdiden hayırlı olsun. Yüksek Hızlı Tren inşallah geliyor. Biz tercihlerinden kaynaklı hiçbir ilimizi cezalandırmadık. İzmir mutlaka daha iyisine layık. 'Biz ceketimizi koysak kazanır' diyenlere 1 Nisan'da bunun böyle olmadığını 1 Nisan şakası ile göstermiş olacağız."

'Milli maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika' sloganıyla yapılacak olan hızlı tren projesine dair bilgiler aktaran Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesini de 2026'nın sonunda, 2027'nin başında bitirerek hayata geçireceklerini, bitiş tarihinin resmi olarak 2028 gözükse de hedeflerinin 2026-2027 yılı olduğunu söyledi.

Gökhan Temur: "İzmir üretim üssü olmaya aday bir yerdir"

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur da, "Bir ülkenin, bir şehrin gelişmişliği ve bir şehrin yaşanabilirliği ekonomisinin güçlü olması ve buna bağlı olarak da şehir planlamasının gücüyle ölçülmektedir. İzmir; coğrafi konumu, Avrupa ve dünya pazarına olan yakınlığı, kentin uygun yatırım alanlarıyla ve organize sanayi bölgeleriyle, üniversiteleriyle nitelikli iş gücüyle birlikte üretim üssü ve lojistik merkezi olmaya aday ve uygun bir yerdir. Kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu gibi çeşitli ulaşım yolları sağlamaktadır. Bildiğiniz gibi tarihi İpek Yolu üzerindeki İzmir, Anadolu'daki ilk demir yolu hattına sahip olan bir şehrimizdir. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'imiz; ticaretin, ihracatın büyük bir kısmını deniz yoluyla sağlamaktadır. İzmir Alsancak Limanımız bir konteyner limanı halinde devam etmekte olup; ancak yetersiz kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'dan sonra İzmir'imizin de ikinci bir aktarma merkezi olmasını önemsiyoruz"

Kara üzerinden de lojistik sahaların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Temur, "Özellikle Kemalpaşa bölgesinde kurulacak olan lojistik merkezini önemsiyor ve destekliyoruz. Merkezi hükümetimizin son dönemde yapmış olduğu; İzmir-İstanbul Otoyolu, İzmir- Antalya Otoyolu gibi ve özellikle İzmir-Ankara hızlı tren projesi, İzmir-Çanakkale Otoyolu gibi birçok büyük ölçekli projelerin İzmir'in lojistik ağına, ticaretine büyük katma değer sağlayacak ve özellikle de kendimize ekonomik değer sağlamış olacaktır. İzmir'in hava yolu ulaşımında, altyapısında yapılan yatırımlar ve önemli gelişmeler son dönemde ivme kazanmıştır. İzmir'in havalimanının kapasitesi arttırılmış, İzmir Adnan Menderes Havalimanımız çok ciddi bir kapasiteye ulaşmıştır. İzmir'den doğrudan yurt dışına gönderilmesi gereken birçok hat bulunmaktadır. Bununla birlikte İzmir'den yurt dışına gelen hatların açılması, bölgemize ayrı bir ivme kazandıracaktır. İstanbul'dan sonra İzmir'imizin de ikinci bir aktarma merkezi olmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

İzmir Valisi: "Fosil yakıt kullanan araçlarımızı Avrupa'ya almayabilirler"

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Kalkınmayla, ihracatla, üretimle ilgili birçok hedeflerimiz var. Bu hedeflere erişmek ve rekabet etmek, daha ucuza bunları sağlamak için mutlak surette olmazsa olmaz anlamlardan bir tanesi lojistik; çünkü ürettiğimiz şeyleri daha ucuza götürebilmeliyiz. Sadece kara yoluyla ya da kara yolu taşımacılığıyla sadece şoför esnafının sırtına bırakarak bu lojistik işini çözmek söz konusu olamaz. Artık daha büyük ölçekli, dünya ölçeğinde iş birlikleriyle ve sürdürülebilirliği de asla terk etmeden; çünkü artık karbon ayak izi konusunda ve diğer dijital yeşil dönüşüm konusundaki üzerimizdeki baskıları düşündüğümüzde, çok kısa bir süre sonra muhtemelen bizim fosil yakıt kullanan araçlarımızı da Avrupa'ya almayabilirler. Onun için çok hızlı bir şekilde lojistik sektörümüzün dönüşümü konusunda hazırlık olmak zorundayız" cümlelerini aktardı.

Seçimi kazandıkları taktirde yapacakları projelerle İzmir'in lojistik altyapısını güçlendireceklerini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da, " İzmir'in ekonomik kalkınmasında iş insanlarımızın oynadığı rol paha biçilemez. İş dünyası olarak sizlerin katkısı İzmir'in sadece ulusal değil, uluslararası sahalarla rekabet edilebilirliğini arttırıyor. Bu nedenle 1 Nisan sabahı iş insanlarımızın önünü açacak, iş potansiyellerini arttıracak ve yatırımı teşvik edecek projeyi hayata geçirmeyi umuyorum. İzmir'in ekonomik potansiyelini maksimize etmek, şehrimizi kalkınır hale getirmek hepimizin ortak gayesidir. Ulaşılabilir İzmir, İzmir Körfez Geçişi, Yeni Çevre Yolu gibi projelerimizle İzmir'in lojistik altyapısını güçlendirecek, ulusal ve uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek bir şehir haline geçireceğiz. Şehrimizi sadece Ege'nin değil dünyanın ticaret merkezi haline getireceğiz" cümlelerini aktardı.

Toplantıda, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Mehmet Metin Korkmaz da lojistik sektörüne dair konuşma yaptı. - İZMİR