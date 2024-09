Uşak Üniversitesi\'nde Yüzde 100 Doluluk Başarısı

Yerel

Uşak Üniversitesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı

UŞAK - Uşak Üniversitesi, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranı aşarak büyük bir başarıya imza attı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversitenin tercih edilebilir bir üniversite olduğu dile getirerek; "Bugün itibariyle Uşak Üniversitesi gelmiş olduğu nokta itibari ile 2024-2025 eğitim öğretim yılında lisans veya ön lisans öğrencileri için tercih edilebilir bir üniversite konumuna geldi. Bu sebepten dolayı doluluk oranımız yüzde yüzün üzerine çıkmış oldu. Göreve geldiğimizde yüzde 78'lerde olan Uşak Üniversitesi doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde yüz arttı. Tabi bu doluluk oranı kendiliğinden olmadı. Biz göreve geldiğimizden günden itibaren kendimize bir yol haritası çizerek bir hedef koymuştuk. Hedefimiz, Uşak Üniversitesi'ni hem bölgenin hem de Türkiye'nin ve dünyada sayılır bir üniversite haline getirmekti. Yol haritamızı buna göre çizmeye başladık. Herkesin tercih edebileceği ve tercih eden öğrencilerin ilk yüz binlerde olmasını en çok arzu ettiğimiz hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle çalışmalarımızı yaptık. Hedeflerimizi koyarak yol haritamız doğrultusunda koşmaya başladık. Uşak Üniversitesi bugün itibariyle bölgemizde en iyi üniversiteler arasına geldi. Ayrıca ve dünyada sayılabilir bir üniversite oldu." dedi.

Uşak Üniversitesi ISO belgeleri tam

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin tercih edilebilir üniversite olmasında en büyük başarının arkasında yatan sırrın dünyada, bölgede ve Türkiye'de tanınırlığı olmasından kaynaklı olduğunu belirterek; "Uşak Üniversitesi olarak ilk önce ISO belgelerinin tamamını almış olduk. Böylelikle iç anlamda da akredite edilmiş bir duruma geldik. Ardından ise dünyada tanınır akredite kuruluşlar THE ve QS olmak üzere bunlar tarafından üniversitemiz akredite edilmiş oldu. Biz QS Avrupa 2024'de 601. üniversiteyiz. Ayrıca Times Higher Education "Dünya Üniversite Sıralaması'nda ve THE "Impact Rankings-Üniversitelerin Etki Sıralamasında" ilk 1000 üniversite arasına girmeye başardık. THE Genç Üniversiteler arasında dünyada 600. üniversite olduk ve dünyanın en yeşil kampüslerini sıralayan UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri sırlamasında da 676. sırada yer aldık. İşte bu Uşak Üniversitesinin itibarını yukarıya çekti. Uşak Üniversitesi 2022 yılında da Yüksek Öğretim Kalite Güvence Belgesini almak için müracaat ederek, 2023 yılında Yüksek Öğretim Kalite Güvence Belgesini aldı ve Yüksek Öğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kitapçığına üniversite 'Kalite Güvence Belgesini almıştır' diye ibare koydurdu. Bunun ötesinde bölümlerimizi akredite etmiş olduk ve 2023-2024 yılında 12 tane bölümümüzü akredite ederek, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kitapçığında bunların akredite edilmiş olduğunu gördük. İşte bunlar bugün gelmiş olduğumuz nokta için yürümemiz gereken noktalardı ve bunları başardık. Türkiye'de öğrencilerimizin ve bölgemizin en iyi seçilen ve en çok tercih edilen üniversitesi olarak yüzde 103 doluluğa ulaşmış olmak, Uşak Üniversitesi için önemli başarılardan bir tanesiydi. Uşak Üniversitesi'nin bugün tercih edilebilir üniversite olma başarısının arkasında yatan sır dünyada, bölgede ve Türkiye'de tanınırlığı olmasıdır." dedi.