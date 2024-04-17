Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İlçe Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi. Meclis'te sayısal çoğunluğa sahip oldukları için 'Biz yaptık oldu' mantığıyla hareket etmeyeceklerinin altını çizen Seçer, "Eğer iyi işler çıkartmak istiyorsak süreci birlik, beraberlik ve samimiyet içerisinde götürme gerekliliği var. Burada başat görev bana düşüyor. Ben bu sorumluluğu alıyorum" dedi.

Başkan Seçer, düzenlenen programda kentte görev yapan ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Programda Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkanı Mehmet Fatih Sofu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yer aldı.

Başkan Seçer konuşmasında, bu tarz etkinlikleri sık sık yapmak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"DAHA KEYİFLİ VE DAHA GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPACAĞIMIZI UMUT EDİYORUM"

"Bu benim gerçekten çok arzu ettiğim, samimiyetle istediğim ikinci 5 yılımızdaki uygulama. Meclis atmosferi dışında olmak insanları daha rahat hissettiriyor, duygularını daha rahat ifade ediyorlar. Bu duygu birlikteliğini önemsiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, çok iyi dostluklar oldu. Ekran karşısında birbirimize sert muhalefet yapabiliriz ama birbirimizle çok iyi dostluklarımız var. Geçtiğimiz toplantıda 'Burada mikrofonu aldığınızda Meclis'e hitap ederken aynı zamanda Mersin halkına hitap ettiğinizi lütfen unutmayın. İnsanlar etkileniyor' dedim. Meclis'in büyüklüğüne, dinginliğine, ciddiyetine uygun konuşmalar yapmak; insanların yanlış anlamasına, tahrik olmasına, heyecan yapmasına, öfkelenmesine neden olmayacak şekilde muhalefet yapma ya da eleştiri yapma gerekliliği var. Benim de Başkan olarak Meclis'e hitap ederken bu şekilde davranma gerekliliğim var. Toplumsal barış için bu gerekli. Daha keyifli ve daha güzel çalışmalar yapacağımızı umut ediyorum. Bu durum Meclis'in de değerine değer katacak diye düşünüyorum. Meclis, Mersin halkını temsil eden, Mersin halkının iradesini yansıtan insanların bir arada olduğu yer."

Geçen 5 yılda Meclis'le önemli hizmetler yaptıklarına değinen Seçer, tüm partilerin ortak görüşünü alarak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Seçer, şöyle devam etti:

"BİRLİK, BERABERLİK VE SAMİMİYET İÇERİSİNDE GÖTÜRME GEREKLİLİĞİ VAR"

"Bazılarında idarenin istediği görüşler çıktı, bazılarında çıkmadı, bunu da saygıyla karşıladık. Bu yıl da aynı doğrultuda hareket etmek istediğimi bilmenizi istiyorum. Parti olarak Meclis çoğunluğuna sahip olmamız; 'Her şeyi biz istiyoruz, demokrasi bizim açımızdan sayısal üstünlüktür. Biz olayın sayısal temsiliyetine bakarız' gibi bir anlayış içerisinde olmayız. Demokrasi sayısal üstünlük değildir, bilakis azınlıkta olanların hakkını korumaktır. Çoğunlukta olanların 'Ben yaptım oldu, bitti' mantığıyla kararlar aldırması değildir. Biz tabii ki arzu ettiğimiz teklifleri getireceğiz, geçmesini sağlayacağız ama bunları sizlere nezaket çerçevesinde anlatarak, mümkünse de sizi ikna ederek yapacağız. Eğer iyi işler çıkartmak istiyorsak süreci birlik, beraberlik ve samimiyet içerisinde götürme gerekliliği var. Burada başat görev bana düşüyor. Ben bu sorumluluğu alıyorum."

Daha önceki görev süreleri boyunca Meclis kararları alınırken Ankara'da yaşanan siyasi gerginliklerin etkili olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, şunları dile getirdi:

"HEPİNİZLE DE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUM"

"Bu dönem bu konularda daha dikkatli olacağız, daha farkında olacağız ve 5 yılı birbirimize kırılmadan, darılmadan, anlayış içerisinde geçireceğimizi düşünüyorum. Büyükşehir olarak ilçe belediyelerinden önce elimi taşın altına koyma yükümlülüğü taşıdığımı biliyorum. Bizim burada sizlere önderlik etme zorunluluğumuz vardır. İlçe belediye başkanlarımız olarak her konuda rahatlıkla benimle görüşme hakkına sahipsiniz. Bir masa etrafında oturur ve sizlerin sorunlarını dinleriz, çözüm için gerekli samimi hamleyi de yaparız. Bundan yana da rahat olmanızı istiyorum ve kesinlikle hepinizle de iş birliği yapmak istiyorum."

"SIRTINIZA DOKUNAN SAMİMİ EL BİZ OLACAĞIZ"

Her bölgenin sorunlarına hakim olduğunu kaydeden Seçer, özellikle yeni seçilen ilçe belediye başkanlarına da destek olacaklarının altını çizerek, "Çünkü yeni bir kurum. Geldiniz, insanları tanımıyorsunuz; kendi partiniz de olsa; işleyişi bilmiyorsunuz. Kucağınızda sorun yumağı bulmuşsunuz ve onu çözmeye çalışıyorsunuz. Samimi bir el sırtınıza dokunduğu noktada emin olun rahatlarsınız. Biz o el olacağız. Bundan yana endişeniz olmasın" diye konuştu.

Seçer, Meclis halkının huzuru ve yapılacak işlerin doğru olması açısından muhalefetin yapıcı eleştiriler yapmasını istediğini kaydederek, şunları belirtti:

"BİZİM ODAĞIMIZIN MERSİN OLMASI LAZIM"

"Yapıcı olunduğu noktada sonuç da alınır, doğru işler de yapılır. Bu, Mersin halkının huzuru, Meclis'in saygınlığı, yapacağımız işlerin bereketi ve selameti açısından da önemli. Bırakalım o yaman siyaseti Ankara'da Meclis'te yapsınlar. Emin olun oraya dikkatimizi çektiğimiz ve söylemlerimiz genel politikaya kaydığı noktada burada işlerin sarpa sardığını gördük. Bundan da kaçınılması gerektiği tecrübesini edindim. Bizim odağımızın Mersin olması lazım."

Gelecek sürecin yeni seçilen belediye başkanları açısından kolay olmayacağını sözlerine ekleyen Seçer, Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan yerel yönetimlerin ödeneklerinde kısıntıya gidileceğiyle alakalı bir açıklama olduğunu söyledi. Yasa ile belirlenen gelirlere kimsenin dokunma hakkının olmadığını aktaran Seçer, ilave kaynak bulmakla ilgili sıkıntılar yaşanabileceğine değindi. Seçer, ilçe belediyelerinin bir an evvel dengeleri oturtması gerektiğinin de altını çizerek, "Bu geçiş sürecinde de bürokratik ve teknik desteği bizden her zaman alabilirsiniz. Biz size yardımcı olmaya hazırız. 5 yılımızın verimli geçeceğini umut ediyorum" dedi.