'Vatansız' ailenin tek isteği devletin kendilerini yurttaş olarak tanıması

Afyonkarahisar'da yaşayan ve kendilerini 'vatansızlar' olarak nitelendiren 8 kişilik aile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları olmadığı için adeta hayalet gibi yaşıyor. Okula gidemeyen, işe girip çalışmayan ve erkeklerinin askere dahi gidemediği aile üyeleri devletin kendilerine sahip çıkıp onları yurttaş yapmasını bekliyor.

2006 yılında dede Galip Gül o dönem ikamet ettikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek, kimliğini değiştirdi. Ancak iddiaya göre, o dönem görevliler evrakları üzerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galip Gül ve aile üyelerinin kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarına el koydu. Galip Gül ile 36 kişilik aile üyeleri o dönemden sonra kimliksiz yaşamaya başladı. Aile üyeleri daha sora farklı memleketlere göç ederek ayrıldı. İki kız kardeş Fatma ve Melek Gül'de çocuklarını yanlarına alarak önce Eskişehir'e ardından Afyonkarahisar'a yerleşti. Gül ailesi yaklaşık 6 aydır Afyonkarahisar kent merkezinde yaşıyor.

"Babamı kütükten silmişler"

Kimliksizlik problemlerinin yıllardır devam ettiğini ifade eden Fatma Gül ve kardeşi Melek Gül, kimliksiz hayatlarının öyküsünü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Fatma Gül, sülalesinde 36, aynı evde kalan aile üyelerinden ise 8 kişinin kimliğinin olmadığını ifade etti. Gül, "Benimle birlikte 8 kişinin kimliği yok. Yıllar önce babam göçer olduğu ve dağlarda gezip çobanlık yaptığı için bu yüzdende adresi olmadığı için babamı kütükten silmişler. Ben daha doğrusu biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve aslımız Osmaniye'nin Düziçi Böcekli beldesindeniz.

Kimliksiz olarak bu zamana kadar büyük zorluklar yaşadık. Ben kendim hurda topluyorum, eşim cezaevinde ve 8 çocuğum var. Öyle geçiniyorum ve komşuların yardımı, desteği ile geçimimi sağlıyorum" dedi.

"Kimlik almak için başvuruda bulundum ve bana vatansız kimliği verdiler"

3 çocuğu olduğunu ve onlarında kendisi gibi kimliklerinin olmadığını söyleyen Melek Gül ise şunları söyledi:

"Bir küçük kızım okuyor, o da öğretme ve müdüre yaptığımız ısrarlarla okula gidebiliyor. Diğer kızımla oğlum okula gidemedi. Gerçi kızım okusa da boş çünkü herhangi bir meslek sahibi olamayacak. Devlet tarafından hiçbir gelirimiz yok. Sadece biz karton topluyor satıyoruz, bazen de kızım okuldan geliyor ve birlikte çorap satıyoruz. Yaşamamız çok zor. Kimlik almak için başvuruda bulundum ve bana vatansız kimliği verdiler. O da zaten hiçbir işe yaramıyor. Ama onunla da adres, elektrik, su ve doğalgazı üzerimize alamıyoruz. Devletten yardım alamıyoruz. Hastaneye gittiğim zaman bizim kimliğimiz geçersiz olduğu için hastaneden paralı hizmet alıyoruz."

"Kimlik için başka şehirlerde başvuruda bulundum ama kimse ilgilenmedi"

Aile üyelerinden Bulut Gül ise kimliksiz olduğu için askere gidemediğini ve bir iş bulup çalışmadığını dile getirerek, "Bir işe giremiyorum. Çok iş yerine başvurdum ama kimliksiz olduğum için beni işe almıyorlar. Bende kağıt topluyorum, simit ve çorap satıyorum. Kimlik için başka şehirlerde başvuruda bulundum ama kimse ilgilenmedi. Vatansız kimlik verdiler, onun da süresi bitti ve geriye aldılar" dedi.

Gül ailesi İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 'Haymatlos' yani herhangi bir nedenle uyrukluğunu yitirmiş, hiçbir devletin yurttaşı olmayan, yurdu olmayan, yurtsuz kimliği ile yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. - AFYONKARAHİSAR