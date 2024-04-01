Veli Ağbaba: Malatya\'da kaybetmedik, birbirimizi yeniden kazandık

Yerel

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Daha önce hiç oy almadığımız belde, mahalle ve köylerden oy almışız. Gittiğimiz her yerde bizi koşarak, kucaklayarak karşıladılar. Sırtımızdaki yükün farkındayız. Bizim Malatya'da elde ettiğimiz bu sonuç bir matematikle ve siyasetle hesaplanamaz. Malatya, kendi geleceğine kendisine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik, birbirimizi yeniden kazandık. Bizim başarımız bu. Fakir zengin, sağcı solcu, Kürt Türk birbirini tekrar kazandı" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve CHP Malatya Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, yerel seçimlerde yüzde 37.2 oy alarak seçimi kaybederken yüzde 48.95 oy alan AKP Malatya Belediye Başkan Adayı Sami Er seçimi kazandı. Bugün İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan Ağbaba, şunları söyledi:

"MALATYA'DA ALDIĞIMIZ EN YÜKSEK OYU ALDIK"

"İkinci yüzyılın yeni lideri Genel Başkanımız Özgür Özel'i yürekten kutluyorum. Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Yeni umutlar Türkiye'nin her yanında yeşerdi. Bu umudun yeşermesinde Genel Başkanımız Özgür Özel'in çok büyük emekleri var. 'Yüzde 25'lik tavanı kırıp, tuzla bu edeceğiz' diyorduk, o tavan tuzla buz oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi 1977'den sonra ilk kez birinci parti olarak seçimden çıktı. İl Başkanlığı'na yürüyerek geldim. Birkaç dostumuz, arkadaşımız ve hiç tanımadığım gençlerle kucaklaştım. Seçimi sayısal olarak kaybettik ama gönülleri kazandığımızın farkındayım. Gönüllerini kazandığım gençlere selamlarımı yolluyorum, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Öyle bir kampanya oldu ki Türkiye'de eşi benzeri yok. Malatya'da eskiden birbirlerine mesafeli bakan, belki birbirleriyle yan yana durmayanlar bu seçim döneminde birleştiler. Bozkurt işareti yapan gençle, zafer işareti yapan çocuğumuz ve rabia işareti yapan kız kardeşimiz yan yana geldi, bu kampanyaya destek verdi. Biz bir şeyi başardık, çok net söylüyorum; tüm ön yargıları tuzla buz ettik. Başörtülüsü başörtüsüzü, bıyıklısı bıyıksızı, tüm Malatya birleşti. Bu sonuç 1977'den sonra Malatya'da aldığımız en yüksek oy. Bugün o tabloya bakıyoruz ki Malatya bir tarih yazdı. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla bir tarih yazdı. Her siyasi görüşten kadınlara teşekkür ediyorum, bu işte onların emeği çok. Gençlerin emeği çok. O kadar umutlu ve mutluyum ki gençlerimiz bu işi kavramış durumda, Malatya'nın neye ihtiyacının olduğunu biliyorlar. Malatya'nın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var.

"MALATYA'DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Benim üzerimdeki yük bir kat daha arttı. Bundan sonra herkes bilsin ki kapım sonuna kadar herkese açık. Milliyetçilere, muhafazakarlara, liberallere, İYİ Partililere, DEM Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum; vatanını, milletini, bayrağını seven herkesin bir milletvekili var artık Malatya'da. Bundan sonra çok daha fazla çalışacağım. Daha önce hiç oy almadığımız belde, mahalle ve köylerden oy almışız. Gittiğimiz her yerde bizi koşarak, kucaklayarak karşıladılar. Sırtımızdaki yükün farkındayız. Bizim Malatya'da elde ettiğimiz bu sonuç bir matematikle ve siyasetle hesaplanamaz. Malatya, kendi geleceğine kendisine sahip çıkmaya çalıştı. Malatya'da kaybetmedik, birbirimizi yeniden kazandık. Bizim başarımız bu. Fakir zengin, sağcı solcu, Kürt Türk birbirini tekrar kazandı. Malatyalılar ruhu kazandı. İlk geldiğimde 'Malatya milliyetçisiyim' dedim. Bana, 'ne zaman gideceksin' diyorlar, gitmeye hiç niyetim yok, kimse kusura bakmasın. Malatya'da çalışmaya ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Malatya'nın ne derdi ve sorunu varsa çözmeyi sürdüreceğim.

"ONLAR ÜZÜLSÜNLER, BU BİRLİKTE YER ALAMADILAR"

Maalesef bu dönemde parti içi rekabeti Malatya meselesinin önüne koyanlarda var. Onlara bir şey demiyorum; sayılarını ve kim olduklarını biliyorsunuz. Maalesef siyasi rekabeti Malatya meselesinin önüne koydular. Onlar üzülsünler, bu birliktelikte yer alamadılar. Sayıları da çok değil onu da söyleyeyim. Belediye başkanları ve milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde belediye başkanı ve milletvekili oldu. Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti sayesinde burada varız. Bayrak değişimi oluyor, hiçbirimize bu koltuk baki değil. O koltuklarda oturup sonra partisine yanlış yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiline, il örgütüne ve arkadaşlarına hakaret edenleri de sizlerin vicdanına havale ediyorum. Hele hele partinin 15 yıl belediye başkanlığını yapıp, İstanbul'dan gelip burada partinin aleyhine çalışanları da sizlerin vicdanına havale ediyorum. Ömründe Arguvan Belediyesi'nin kapısını açmamış ama Arguvan'da Cumhuriyet Halk Partisi kaybetsin diye 25-30 yıl belediye meclis üyeliği yapanları da sizlerin vicdanına havale ediyorum.

"RAKİBİM SAMİ ER VE AK PARTİ'Yİ KUTLUYORUM"

Malatya'nın her yerine fideler ektik, fidanlar diktik. Sevgi tohumları attık bunlar yeşeriyor. Daha çok umutlu ve mutluyuz. Gece gündüz demeden var gücümle Malatya ve sizler için çalışmaya devam edeceğim. Malatya benim memleketim, aşkım. Malatya sokaklarında gençlerle buluştum. Gençler etrafımı sarınca '1 Nisan şakası mı yapıyorlar, seçimi ben mi kazandım' diye düşünmeden edemedim. Gönülleri kazandık ve Malatya'da bir çığır açtık. Rakibim Sami Er'i ve AK Parti'yi de kutluyorum. AK Parti'ye oy verenleri de kutluyorum. Hayırlı olsun temennilerimi iletiyorum ama bir şeyi de söylemek istiyorum; ben ömrümde bırakın kirli bir iş içerisinde olmayı, bilerek kirli bir el sıkmadım. Sosyal medyada maalesef muhalif troll gözüküp, paylaşım yapanların o alçakça paylaşımlarını buradaki siyasetçiler kullandı. Onları da Malatyalıların vicdanına havale ediyorum. Montajlanmış masa görüntülerinden medet ummaya çalıştılar. Şunu bilin; hiç haram yemedim, bundan sonra haram yiyenin de boğazında kalsın. İftira attılar, Meclis'e terörist sokmuşum. Meclis'i ben değil AK Partili Meclis başkanları yönetiyor. Kim bir teröristin elini sıkmışsa, teröristi Meclis'e sokmuşsa Allah onun belasını versin. Bunları iftirayla söyleyenlerinde Allah bin türlü belasını versin. Bunların hepsi yalan ve iftira. Bir tek kirli ilişkimi kanıtlasınlar bırakın siyasi bırakmayı, kafama sıkarım. Malatya'yı ve Malatyalıları hiç mahcup etmedim, bundan sonrada yüzünüzü yere eğdirmeyeceğim. AK Partili Belediye Başkanı Sami Er'in de vaatlerini takip etmeye devam edeceğim. İyi günde, kötü günde burada oldum, olmaya da devem edeceğim."