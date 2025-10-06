Vietnamlı Gelin Yüksekova'da - Son Dakika
Vietnamlı Gelin Yüksekova'da

06.10.2025 10:14  Güncelleme: 11:31
Nedim ve Viyan, sosyal medya aşklarıyla Yüksekova'da geleneksel düğünle evlendi.

Yüksekovalı Nedim Bilici ve Vietnam asıllı Thi Hoa Chau, yaklaşık üç yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Kısa sürede dostlukları aşka dönüşen genç çift, uzak mesafelere rağmen ilişkilerini ilerletti. Evlilik kararı alan Thi Hoa Chau, hayatının en önemli adımlarından birini atarak Yüksekova'da düzenlenen bir merasimle Müslüman oldu ve Viyan ismini aldı.

GÖRKEMLİ YÖRESEL DÜĞÜN YAPILDI

Viyan ve Nedim Bilici, bugün Yüksekova'ya bağlı Yeşildere köyünde hayatlarını birleştirdi. Bölgenin geleneksel ve görkemli düğün adetlerine uygun olarak düzenlenen merasime, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Misafirler, yöresel kıyafetler içinde uzun halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğün, köy halkı tarafından da büyük ilgi gördü.

"KENDİ İSTEĞİYLE MÜSLÜMAN OLDU"

Damat Nedim Bilici, eşiyle tanışma ve evlilik sürecini anlattı. Bilici, "Sosyal medyada tanışıp görüştük. Ben Vietnam'a gittim, sonra onu buraya çağırdım. Aileler arasında anlaştık ve evlenme kararı aldık" dedi.

Eşinin yöre kültürünü ve düğünü çok sevdiğini belirten Bilici, "Viyan, tamamen kendi isteğiyle Müslüman oldu. Ailesi de bu kararı olumlu karşıladı" ifadelerini kullandı. Bilici, dil farkını Türkçe ve biraz Vietnamca ile aştıklarını da sözlerine ekledi.

"BURADA KÜLTÜRÜ ÇOK SEVDİM"

Gelin Viyan (Thi Hoa Chau) ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuk. Buradaki kültür ve gelenek çok farklı ama çok sevdim. Özellikle halayları çok farklı, zamanla alışacağım."

YEŞİLDERE'DE YAŞAYACAKLAR

Yeşildere köyü Muhtarı Melik Bilici de, "Gelinimizi Vietnam'dan getirdik. Kendi isteğiyle Müslüman oldu. Düğünümüze katılan tüm misafirlere teşekkür ederiz" dedi. Yeni evli çiftin şimdilik Yeşildere köyünde yaşamayı planladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

