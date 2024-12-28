Yeni Yıl Uyarısı: Sahte Alkol Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika
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Yeni Yıl Uyarısı: Sahte Alkol Zehirlenmesine Dikkat!

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TMMOB Gıda Mühendisleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

28.12.2024 14:08
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- Yeni yıl öncesi sahte alkol zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yılbaşının alkol zehirlenmesi ve diğer zehirlenmelerle mahvolmaması için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, yenil yıl öncesi sahte alkol zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Toprak, yılbaşında alkollü içki tüketecek vatandaşlara güvenilir ve bilindik yerleri tercih etmeleri noktasında çağrıda bulunarak "Mümkünse şişeyi ilk defa kendilerinin açması, güvenlikleri bildikleri yerden tüketmeleri gerekiyor" dedi.

"Alkollü içkilerde de taklit veya tağşiş yapılabiliyor"

Alkollü içkilerde ÖTV başta olmak üzere vergiler nedeniyle pahalı olduğunu da dile getiren Toprak, "En önemli problem metil alkol. Metil alkol zehirlenmesi de kusma, ishal, mide bulantısı başta olmak üzere körlük hatta ölüme varan sonuçlarla maalesef ki sonuçlanabiliyor. Burada yapılması gereken aslında tabi bize 'her şeyi devletten beklemeyin' diyorlardı bir zaman. Şu anda her şeyi milletten bekler hale geldik ve 'vatandaş dikkat etsin' diyoruz ama aslında burada yapılması gereken devlet mekanizmasının her türlü gıdada olduğu gibi alkollü içkilerde de güvenli tüketimi sağlayabilecek önlemleri alması gerekiyor. Bunların tüketilebilir seviyede fiyatlarının belirlenmesi gerekiyor. O yüzden de ÖTV başta olmak üzere vergilerin makul seviyelere çekilmesi gerekiyor ve denetimlerin de mutlaka daha da fazla arttırılması gerekiyor. İnsanlar daha uyguna ulaşması gerekiyor ki farklı yönlere geçmesinler. Bunlar da tam anlamıyla aslında bir taklit ürün. Taklit veya tağşişten çok bahsediyoruz. Alkollü içkilerde de taklit veya tağşiş yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Evde yapmak zararlı"

Alkol üretiminin başta gıda mühendisi olmak üzere üretilen ürünün çeşidine göre gıda bilimi konusunda eğitim almış kişilerin denetiminde yapılması gerektiğini de dile getiren Toprak, "Bu ürünleri evde yapmak zaten o ürün olmuyor, bir taklit ürün oluyor ama bunları evde yapmak maalesef zararlı. Zaten çok şartlarda yaşıyoruz tırnak içinde eğlenebileceğimiz belki her şeyi unutabileceğimiz bir günün de alkol zehirlenmesi ve diğer zehirlenmelerle mahvolmaması için dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yılbaşı, Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeni Yıl Uyarısı: Sahte Alkol Zehirlenmesine Dikkat! - Son Dakika

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