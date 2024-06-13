Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı

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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Murat Soydan, bugün kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları da cenaze namazına katıldı. Törende konuşan acılı eş, "Ani bir kalp kriziydi, kollarımda öldü" dedi.

13.06.2024 14:57
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Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, Salı günü vefat etmişti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek duyurmuştu. 1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Usta ismin cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ACILI EŞ: KOLLARIMDA ÖLDÜ

Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Murat Soydan'ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan, "Muhteşem bir insandı. 43 yıllık eşiyim. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz ve Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserler bıraktı. Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi, kollarımda öldü. O sevilen bir insandı" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı

Mehveş Soydan, "Hepimizin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

BİROL GÜVEN: 83 YILLIK HAYATINA MUHTEŞEM FİLMLER SIĞDIRDI

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı

NURİ ALÇO: 50 YILI AŞKIN DOSTLUĞUMUZ VARDI

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yılı yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürüz. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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