Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı

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Türk Sinemasının ve Yeşilçam'ın kadın oyuncularından, "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" adlı filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Sevil Üstekin diyabete bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 79 yaşındaki usta sinema oyuncusu Sevil Üstekin için Kadıköy'de bulunan Erenköy Galip Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine sanatçı Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun, Kandemir Konduk'un yanı sıra Üstekin'in ailesi, akrabaları, yakınları ve oyuncu arkadaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sevil Üstekin'in naaşı Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan sanatçı Erol Evgin, "Sevil benim çok eski bir dostum. Turnelerimize gelirdi. Dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. İyi bir aktristi. Dönemler geliyor, yaşlar geliyor, doğanın bir döngüsü mü diyelim. Epey zamandır görüşemiyorduk. Rahatsızlığından bilgim yoktu. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Sevil Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim görmüştü. Usta sanatçı, Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu sahne kariyerine devam etti.

Usta sanatçı, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Kapıcılar Kralı ve Şabanoğlu Şaban gibi filmlerle hafızalarla kazınmıştı. 1976 yılından itibaren sinema filmleriyle hayatımızda yer alan Üstekin, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası adlı sinema filmlerinde de rol almıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi Sevil Üstekin, 1992 yılında ise Mahallenin Muhtarları adlı unutulmaz televizyon dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakteriyle evlerimize konuk olmuştu. Üstekin daha sonra Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol almıştı. Usta oyuncu 2010 yılında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolüyle televizyon ekranlarında yer almıştı.