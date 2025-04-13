\'Yılın Basın Fotoğrafları\' yarışmasında sonuçlar açıklandı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından 40 yıldır düzenlenmeye devam eden 'Yılın Basın Fotoğrafları' yarışmasında sonuçlar belli oldu.

TFMD'nin 40 yıldır aralıksız düzenlediği, fotoğraf alanındaki yarışma olan 'Yılın Basın Fotoğrafları'nda sonuçlar açıklandı. 2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde ise 8 fotoğraf ödül kazandı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kuruluşunun 15'inci yılı anısına 3 kategoride 8 fotoğrafa ödül verildi. Organizasyona 168 foto muhabiri, 241 fotoğrafçı ve 138 öğrenci olmak üzere toplam 547 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü ise 250 bin lira olarak açıklandı.

Yarışmada, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiğini belgeleyen fotoğraflar öne çıktı. Hürriyet Gazetesi'nden Mert Gökhan Koç, Şam'da çektiği 'Suriye Devrimi' fotoğrafıyla Yılın Basın Fotoğrafı ödülünü kazandı. Ayrıca, Suriye'de yaşanan değişim adlı fotoğraf ise 'Haber', 'Günlük Yaşam' ve 'Foto Röportaj' kategorilerindeki 7 ödülle dikkat çekti.

Derneğin her yıl bir isme verdiği 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne bu sene Milliyet Gazetesi'nin 82 yaşındaki tecrübeli foto muhabiri Mustafa İstemi layık görüldü.

Suriye'de yaşanan devrimin fotoğraflarıyla 'Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı' ve 'Jüri Özel Ödülü' İHA'dan İsmail Coşkun'un, 'Haber Fotoğrafı' ikinciliği de Milliyet Gazetesi'nden Uğur Yıldırım'ın oldu.

TFMD'nin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 29 gazeteci ile 2011 Van depreminde görev başında hayatını kaybeden Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz anısına verdiği 'Deprem Şehitleri Özel Ödülü'nü Milliyet Gazetesi'nden Yavuz Özden, Hatay'daki 6 Şubat anma töreninde çektiği kareyle kazandı.

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı Kategorisi'nde ise birincilik ödülü, İtalya'daki 26'ncı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Polonyalı atlet Ewa Swoboda'nın sevinç anını gösteren kareyle Middle East Images'den Yağız Gürtuğ'a verildi.

'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı Ödülü' ise Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda kampçıların çadırlarında yiyecek arayan bozayılar fotoğrafıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Hakan Okay'a verildi.

TFMD'nin uluslararası sergilerle dünyaya taşıdığı, Yılın Basın Fotoğrafları Organizasyonu içerisinde 10 yıldır amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık ayrı bir yarışma olarak düzenlediği Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri'nde birincilik, Trabzon Düzköy'deki bir yaylada inek ve köylü kadının dostluğunu gösteren kareyle Faysal Kamber'in oldu.

Dron fotoğraflarının değerlendirildiği 'Gökyüzünden Türkiye Güzellikleri'nde ise birinciliğe Burdur'daki Salda Gölü karesiyle Said Nuri Sargın layık görüldü.

"Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri"

Yılın Basın Fotoğrafları Genel Jüri Başkanı Coşkun Aral, yarışmanın 40 yıldır aralıksız yapılmasının büyük bir değer olduğunu, organizasyonun yıllarca sürdürülmesinin büyük emek istediğini belirterek, "Foto muhabirliği mesleği hep var olacak. Teknoloji, fotoğrafa bazı avantajlar getirmiştir ama yine doğru yerde doğru zamanda olup doğru şekilde deklanşöre basmak foto muhabirliğinin temelidir. Yılın Basın Fotoğrafları, TFMD'nin 40 yıldan beri sürdürdüğü, bence dünyanın sayılı, Türkiye'nin en önemli fotoğraf organizasyonlarından biri. Jürisinde çok değerli isimleri bir araya getiriyor. Jüri üyeleri olarak 2 gün boyunca kendi aramızda çekişerek, fotoğrafları eleştirerek, fotoğrafların ve foto muhabirlerinin haklarını yemeden ciddi bir değerlendirme yaptık. Umarım sonuçlar herkesi mutlu eder" diye konuştu.

"40 Yıldır Türkiye'nin görsel tarihine not düşüyoruz"

Derneğin, Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'yla 40 yıldır Türkiye'nin görsel tarihine not düştüğünü belirten TFMD Başkanı Rıza Özel ise, "Türkiye'nin aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonunu yapıyoruz, bu bizim için büyük bir gurur. Çok değerli jüri üyelerimiz, titiz bir seçimle, saatler süren değerlendirmelerle, binlerce kare fotoğraf arasından ödülleri belirliyor. Bir odada 2 gün boyunca saatler süren çabaları için jüri üyelerimize ve bu organizasyona fotoğraf gönderen her arkadaşımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yılın fotoğrafının hikayesi

Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Mert Gökhan Koç da ödül alan fotoğrafının hikayesini şu sözlerle aktardı:

"Şam'a yönelen muhalifler, 8 Aralık'ın ilk saatlerinde başkenti ele geçirerek Esad ailesinin 53 yıllık iktidarını devirdi. 13 yılı aşkın süredir devam eden, en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca Suriyelinin göç etmesine neden olan iç savaşın ardından Esad'ın ülkeyi terk etmesi Suriye'de sevinçle karşılandı. Şam'ın simgelerinden Emevi Meydanı da bu gösterilerin merkezi olmuştu. Emevi Meydanı'nda yerde bir heykelin olduğunu ve yakıldığını fark ettim. Gidip fotoğraflamaya başladığımda Suriyeli gençlerin özgür Suriye bayrağı açıp üzerinde marşlar söylediği heykelin Hafız Esad'a ait olduğunu gördüm. Suriyeliler, Şam Üniversitesi'ndeki heykeli devirip ipler bağlayarak Emevi Meydanı'na sürüklemişlerdi."

Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında Jüri Başkanı Foto Muhabiri Coşkun Aral, jüri üyeleri ise Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Uluç Ceylani, TRT Gece Bakışı Moderatörü Fuat Kozluklu, Getty Images Kuzey Afrika ve Ortadoğu Fotoğraf Editörü Chris McGrath, TFMD Başkanı Rıza Özel, AP Türkiye Fotoğraf Editörü Francisco Seco, TRT Spor Müdürü Erhan Seven, Foto Muhabiri Mustafa Seven ve Fotoğraf Sanatçısı Tamer Yılmaz oldu. - ANKARA