Yozgat\'ta Kadınlar, Yöresel Ürünlere Hayat Veriyor

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kadınlar, yedi yıl önce kurdukları dernekten sonra şimdi de kooperatifleşerek, hem yöreye özgü yöresel ürünlere yeniden hayat veriyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yaptırılan ve atıl durumdaki Kadın İstihdam Merkezi'ni üretici kadınlara tahsis ettiklerini, aynı bölgede üretime dönük tesislerin kurulacağını söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kadınlar, kendi emekleriyle yedi yıl önce kurdukları Kadıneli Derneği'nden sonra kooperatifleşerek, yöresel ürünler üretip pazarlıyor, istihdam sağlıyor, kadınların sosyal ve ekonomik özgürlüğe kavuşmalarının önünü açıyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Japonya Büyükelçiliği tarafından tadilatı yaptırılan atıl durumdaki Kadın İstihdam Merkezi'nin ise kadınların kurduğu Bahadın Koza Kadın Girişim, İşletme ve Üretim Kooperatifi'ne tahsis edildiğini bildirdi.

"Taleplere yetişemiyoruz, buradan da gelip alıyorlar"

Bahadın Koza Kadın Girişim, İşletme ve Üretim Kooperatifi Yöneticilerinden Erbil Koç, organik, yöresel ürünlerin üretimini yaptıklarını ve talebin fazla olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Derneğimizi kurduk, 7 yıl oldu. Mantımız var, biz buna kesme boncuk mantı diyoruz. Çeşitli eriştelerimiz var, havuçlu eriştemiz, sade kesme aşı deriz, yöresel ürünümüz, kapya biberli eriştemiz, sade eriştemiz var. Kavurga üretiyoruz, bizim buranın yöresel kuruyemişi. Ayva reçelimiz, yeni üretim, belediyenin bahçesinden, kaysı reçellerimiz bağlardan topladığımız ürünlerden, madımağımız yöresel, dağdan topladığımız, kendimizin yaptığı. Kıymalı mantı, Kayseri mantı dediğimiz, bunun üretime başladık, çok talep var, istek var. Kuruttuğumuz kirazların sapları, saplarını değerlendirdik. Dağdan topladığımız dağ kekiği, organik. Talep çok olduğu için hemen her yere gönderiyoruz. Ankara'da da arkadaşlarımız olduğu için oraya gönderiyoruz, taleplere yetişemiyoruz, buradan da gelip alıyorlar. Güzel bir üretim yapıyoruz. Hepsi organik buradaki ürünlerin, hepsi elimizin emeğiyle, hijyenik bir şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte."

"Kirazın her şeyini değerlendirdiler"

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, bir iş insanı tarafından kurulan bahçede yetiştirilen kirazı kadınların toplayıp sapına kadar değerlendirdiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Kiraz ve çilek reçeli, ben ilk kez görüyorum, siz duydunuz mu daha önce bilmiyorum, tattınız mı bilmiyorum. Bizim kadınlarımız kiraz reçeli yaptılar, aynı zamanda kiraz kurusu da yaptılar, kirazın her şeyini değerlendirdiler. Kurusunu yaptılar, saplarını ayırdılar, çekirdeklerini ayırdılar, ayrı ayrı Hollanda'ya veya diğer Avrupa ülkelerine yolladılar. Çok başarılı bir iş insanı Umut Akpınar, bir sohbetinde burada kiraz yetişir mi yetişmez mi muhabbetinden sonra bu kıraç topraklarda da kirazın yetişebileceğini, hatta insanoğlu azmederse her şeyi yetiştirebileceğini ispat edebilmek için 140 dönümlük bir kiraz bahçesi kurdu. Onu da Bahadın yararına, kendi şahsi çıkarı için değil, ticari amaçla değil, Bahadın yararına kullanmak için kurdu. Şimdi gerekirse o kiraz bahçesini Kadın İstihdam Merkezi'ne, belediyeye ve yaşlı bakıma bağışlayacak durumda. Şimdi orada altı yedi çeşit kiraz var. Her kiraz cinsinin de yetişmesi, olgunlaşması farklı dönemlere denk geliyor. Yani yaz boyu orada çok lezzetli, kirazlar yiyebilirsiniz."

"Her türlü üretim faaliyetlerimizi yapacağız"

Atıl durumdaki Kadın İstihdam Merkezi bahçesinde üretim atölyeleri kurup üretici kadınlara tahsis edeceklerini belirten Başkan e açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kadın İstihdam Merkezi Japon Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapıldı. Yaklaşık 90 bin dolara mal oldu. Kadınların istihdam edilmesi, üretim sağlaması, ekonomik hayata kazandırılması amacıyla yaptırılmış bir yer. Burası atıldı. Biz geldiğimizde buralar belediyemizin hafriyat alanıydı bütün bahçe. Biz oraları temizledik, sonra buraya 80- 100 tane meyve ağacı diktik. Meyve ağacı dikmekteki amacımız, buradaki meyvelerin sembolik de olsa ürünlerini kadınlarımız burada işleyecekler, Bahadır A.Ş. sayesinde pazarlayacaklar ve aile ekonomisine gelir kazandıracaklar. Burası Bahadın'ın üretim üssü olacak, şu anda izbe görünüyor. Buranın tadilatını yapacağız. Çevre duvarlarını çekeceğiz. Keçiören Belediyesi'nden banklarımız ve kamelyalarımız geliyor. Burası Bahadın'ın bir mesire alanı olacak. Buranın bütün geliri, Bahadınlı kadınlara gidecek. Tandırı devam ettireceğiz, atölyeler olacak. Orada her türlü üretim faaliyetlerimizi yapacağız. Kurutma tesisi, yaklaşık bir milyonluk kurutma tesisi kurulacak, sözlü olarak anlaşmasını yaptık. Kurutma tesisini de Kadın İstihdam Merkezine bağışlayacaklar, Hollanda'da yaşayan bir iş insanımız. Bunun gibi birçok projeyi biz hayata geçirmek için planladık, kaynaklarımızı yaratmaya çalışıyoruz."