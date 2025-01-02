Zeynep Gözgen'in Milli Takım Hayali - Son Dakika
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Zeynep Gözgen'in Milli Takım Hayali

Zeynep Gözgen\'in Milli Takım Hayali

Down sendromlu Zeynep Gözgen, 4. olduğu şampiyonadan sonra Milli Takıma girmeyi hedefliyor.

02.01.2025 09:56
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Türkiye Şampiyonası'nda 4'ncülük elde eden down sendromlu Zeynep Gözgen, Milli Takıma girmeyi hayal ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu masa tenisi sporcusu Zeynep Gözgen, hayaline ulaşmak için Antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ile haftanın 5 günü antrenman yapıyor. Avrupa'daki maçlarda Türkiye'yi en şekilde temsil etmek istediğini belirten Gözgen, "5 gün antrenman yapıyorum. Her gün çalışıyorum. Bu yıl 4'üncü oldum. Hayalim inşallah olursa Milli Takıma girmek istiyorum. Hedefim ise Türkiye'mi Avrupa'da temsil etmek" dedi.

"Performansı gün geçtikçe artıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Cumhur Yıldızçiçek ise, "Zeynep kızımızla yaklaşık 4-5 yıldır beraber çalışıyoruz. Haftanın 5 günü antrenman yapıyoruz. Türkiye Şampiyonasında 4'üncü oldu. Hedeflerimiz tabii ki Türkiye'de daha iyi başarılar, dereceler elde etmek. Daha sonrasında Milli Takımla beraber Avrupa'da ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi temsil etmek. Zeynep gayet sosyal bir sporcumuz. Diğer öğrencilerimizle beraber antrenmanlarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk geldiğinde biraz çekingendi ama ailesinin onu iyi yetiştirmesi sayesinde bizlere çabuk adapte oldu. Performansı gün geçtikçe artıyor. Tabii genel olarak sağlığı açısından spor yapması onun faydasına. Beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O bizden memnun biz de ondan memnunuz. İnşallah daha iyi başarılara birlikte devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeynep Gözgen'in Milli Takım Hayali - Son Dakika

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