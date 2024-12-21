19 İlde PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

19 İlde PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı

Geniş Video İzle

Bakan Yerlikaya, Jandarma'nın 19 ilde PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 40 şüpheli yakalandı.

21.12.2024 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya: "19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik son 1 hafta içinde Jandarma tarafından düzenlenen "Gürz-30" operasyonlarında; 40 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını belirterek "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, Terör örgütüne finans sağlamak, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"

19 İlde PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Jandarma, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 19 İlde PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:23 Maçın son düdüğünün çaldığını gören Arda Turan pro içti Maçın son düdüğünün çaldığını gören Arda Turan pro içti
09:14 Almanya’da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı Almanya'da Noel pazarına düzenlenen saldırının görüntüleri paylaşıldı
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
06:48 Yılmaz ’’Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız’’ diyerek tarih verdi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi
11:28 ABD’den 12 yıl sonra bir ilk: Şam’a heyet gönderdiler ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler
11:26 MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:07 Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
11:04 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir yıl sonra setlere dönüyor
10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:56 Altay Bayındır’ın hatası İngilizleri çileden çıkardı Altay Bayındır'ın hatası İngilizleri çileden çıkardı
10:54 Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
10:40 Suriye sokaklarında ilginç manzara Suriye sokaklarında ilginç manzara
10:39 Mahsun Kırmızıgül’ün acısı dinmiyor Sahnede hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül'ün acısı dinmiyor! Sahnede hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 09:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: 19 İlde PKK/KCK Operasyonu: 40 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.