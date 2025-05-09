Kamu kuruluşları son dönemin en büyük personel alım sürecine başladı. 45 kamu kurumu toplamda 19.860 personeli kapsayacak alımda memur başta olmak üzere işçi, sağlık personeli, mühendis ve uzman yardımcısı dahil çok sayıda alanda eleman istihdam edilecek.
Resmî Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 45 kamu kurumu, toplam 19.860 yeni personel istihdam edecek. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık, belediye, üniversite ve kamu kuruluşu memur, işçi, uzman yardımcısı, bilişim personeli, zabıta ve itfaiye eri gibi çeşitli pozisyonlar için kadrolar açtı.
En büyük alım, beklendiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlık bünyesine toplam 19.022 personel alınacak. Detaylar şöyle:
Bakanlık, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hem teknik kadroları hem de destek hizmetlerini kapsayan geniş bir istihdam süreci yürütüyor.
Sağlık dışındaki kamu kurumlarında da alım hareketliliği dikkat çekiyor:
Çok sayıda belediye de alım ilanlarını duyurdu. Öne çıkan belediye alımları şunlar:
Ayrıca Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar, Çanakkale gibi birçok il ve ilçede de memur ve destek personeli alımı gerçekleştirilecek.
Akademik ve idari kadrolar için birçok üniversite de ilana çıktı:
Tüm başvurular, ilgili kamu kurumlarının resmî internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru tarihleri pozisyona göre değişiklik gösterdiğinden, adayların ilanları dikkatle incelemesi ve son başvuru tarihlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Alım süreciyle ilgili tüm gelişmeler ilgili kurumların web sitelerinden duyurulacak. Adayların pozisyon bazlı başvuru koşullarını ve son tarihleri düzenli olarak kontrol etmeleri, olası gecikmelerin ve eksik belgelerin önüne geçilmesi açısından kritik.
Son Dakika › 3.Sayfa › 20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı - Son Dakika
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