20 bin memur ve işçi alımı için süreç başladı

Kamu kuruluşları son dönemin en büyük personel alım sürecine başladı. 45 kamu kurumu toplamda 19.860 personeli kapsayacak alımda memur başta olmak üzere işçi, sağlık personeli, mühendis ve uzman yardımcısı dahil çok sayıda alanda eleman istihdam edilecek.

KAMUYA 19 BİN 860 PERSONEL ALINACAK

Resmî Gazete'de yayımlanan ilanlara göre 45 kamu kurumu, toplam 19.860 yeni personel istihdam edecek. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık, belediye, üniversite ve kamu kuruluşu memur, işçi, uzman yardımcısı, bilişim personeli, zabıta ve itfaiye eri gibi çeşitli pozisyonlar için kadrolar açtı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN KİŞİ ALACAK

En büyük alım, beklendiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Bakanlık bünyesine toplam 19.022 personel alınacak. Detaylar şöyle:

15.342 sözleşmeli personel için başvurular 8 Mayıs'ta başladı.

3.658 sürekli işçi kadrosu için başvurular 9 Mayıs'ta alınıyor.

22 sözleşmeli bilişim personeli alımı ise 26 Mayıs tarihinde başlıyor.

Bakanlık, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hem teknik kadroları hem de destek hizmetlerini kapsayan geniş bir istihdam süreci yürütüyor.

YÖK'TEN SSB'YE, MEB'DEN TÜİK'E ONLARCA KADRO

Sağlık dışındaki kamu kurumlarında da alım hareketliliği dikkat çekiyor:

YÖK: 8 sözleşmeli personel alacak (Son başvuru: 16 Mayıs)

TÜİK: 12 uzman yardımcısı için ilana çıktı (Son başvuru: 15 Mayıs)

SSB: Savunma Sanayii Başkanlığı 5 sözleşmeli personel arıyor (23 Mayıs'a kadar)

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı, 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak (Son başvuru: 30 Mayıs)

MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı istihdam edecek (Son başvuru: 16 Mayıs)

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 78 kişilik kadro açtı (Son başvuru: 20 Mayıs)

BELEDİYELERDEN YOĞUN ALIM: İTFAİYECİ VE MEMUR KADROLARI ÖNE ÇIKIYOR

Çok sayıda belediye de alım ilanlarını duyurdu. Öne çıkan belediye alımları şunlar:

Ayrıca Zonguldak, Beykoz, Avcılar, Afyonkarahisar, Çanakkale gibi birçok il ve ilçede de memur ve destek personeli alımı gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER DE KADRO AÇTI

Akademik ve idari kadrolar için birçok üniversite de ilana çıktı:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 96 sözleşmeli personel (Son başvuru: 20 Mayıs)

Boğaziçi Üniversitesi: 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak (20 Mayıs)

Gebze Teknik, Hacettepe, Kütahya Dumlupınar, Mardin Artuklu gibi üniversitelerde çeşitli pozisyonlar için başvuru süreçleri başladı.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Tüm başvurular, ilgili kamu kurumlarının resmî internet siteleri üzerinden ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru tarihleri pozisyona göre değişiklik gösterdiğinden, adayların ilanları dikkatle incelemesi ve son başvuru tarihlerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Alım süreciyle ilgili tüm gelişmeler ilgili kurumların web sitelerinden duyurulacak. Adayların pozisyon bazlı başvuru koşullarını ve son tarihleri düzenli olarak kontrol etmeleri, olası gecikmelerin ve eksik belgelerin önüne geçilmesi açısından kritik.