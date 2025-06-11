ABD Irak Büyükelçiliğini Tahliye Ediyor İddiası - Son Dakika
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ABD Irak Büyükelçiliğini Tahliye Ediyor İddiası

11.06.2025 22:22
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Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle ABD'nin Bağdat'taki büyükelçiliğini tahliye edeceği öne sürüldü.

Iraklı yetkililer, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddia etti. ABD'li yetkililer, ABD'nin Katar Büyükelçiliği için ise tahliye emri olmadığı aktarıldı.

"ABD IRAK BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR" İDDİASI

ABD'nin, bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak Büyükelçiliğini tahliye edeceği iddia edildi. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan Iraklı yetkili, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin bölgesel gerilimlere bağlı muhtemel güvenlik riskleri sebebiyle "kısmi tahliyesinin" kararlaştırıldığını öne sürdü.

"ORDU HAZIRDA BEKLİYOR"

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Bağdat'taki büyükelçilik personeli için uçuş saati belirlemesinin beklendiğini, bunun sivil yollarla halledilmesinin umulduğu ancak yardım gerekmesi durumunda ABD ordusunun hazırda beklediğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu tahliye iddiasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

"HUZURSUZLUK ÇIKMA İHTİMALİ"

AP'nin haberine göre, ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili ise Bahreyn'de bulunan ABD ordusuna bağlı askerlerin ailelerinin bölgede artan gerilim nedeniyle geçici olarak ülkeden ayrılmasına izin verildiğini iddia etti.

KATAR BÜYÜKELÇİLİĞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ YOK

Bir başka ABD'li yetkili, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ndeki operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, Katar'daki ABD Büyükelçiliği'nde çalışan personel ve aileleri için herhangi bir tahliye emri olmadığını ifade etti. Öte yandan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade bugün yaptığı bir açıklamada, "Eğer nükleer müzakereler sırasında ABD ile bir çatışma yaşanırsa, bölgedeki ABD üslerini vururuz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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