Ağrı'da "Güvenlik ve Asayiş" toplantısı yapıldı

Ağrı Valiliği Güvenlik ve Asayiş Alanında Yapılan 5 Aylık Çalışmaları basın ile paylaştı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile Ağrı ili güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin 2024 yılı ilk 5 aylık verileri değerlendirdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Ağrı'nın Huzuru, Türkiye'nin Huzuru diyerek yürüttüğümüz Emniyet ve Asayiş hizmetlerinin 2024 yılının ilk beş ayına ait verilerini paylaşmak üzere bugün burada sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayız." dedi

Vali Koç, Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terör, Siber Suçlar, Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı, Okul ve Servis Güvenliği ve Trafik alanlarında yürütülen çalışlar ile ilgili 2024 yılı ilk 5 ayına ait bilgileri paylaştı. İlk olarak asayiş verileri hakkında bilgiler veren Vali Koç, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini koruma adına; kişilere karşı işlenen 1776 suça müdahale edilerek, bu suçların yüzde 96'sı aydınlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı meydana gelen 9 önemli suçun olduğunu belirten Vali Koç, " Mal varlığına karşı meydana gelen 9 suç ve bu suçlar; 34 iş yerindenhırsızlık, 56 evden hırsızlık, 6 otodan hırsızlık, 6 oto hırsızlığı, 7 motosiklet hırsızlığı, 14 yağma ve 144dolandırıcılık şeklinde meydana gelmiştir. İlimizde son beş ayda kapkaç ve yankesicilik suçu meydana gelmemiştir. Bir önceki toplantımızda ifade ettiğim gibi ilimizde son beş ayda en çok meydana gelen suç; "Dolandırıcılık" suçudur. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları, kişisel verilerini paylaşma konusunda seçici davranmaları, alacak-verecek işlemlerini resmi kanallar ile yapmaları gibi uyarılarımı yinelemek istiyorum. Tüm önlemlerimize rağmen, şüpheli bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden 112' yi aramanızı önemle rica ediyorum." dedi.

Üzerinde hassasiyetle durdukları bir başka asayiş konusunun aranan şahıslar olduğunu söyleyen Vali Koç, "Aranan şahıslara yönelik ilimizde son beş ayda 389 aranan şahıs yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Kolluk kuvvetlerimizce il genelinde 2038 aranan şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Gençlerin başta olmak üzere tüm vatandaşların uyuşturucu maddeden korunması amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Vali Koç, "Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın uyuşturucu maddelerden korunması, Devletimizin ve ilimiz özelinde bizlerin hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. İlimizin sınır ili olması, uyuşturucu kaçakçılığındaki yüksek kar payı, terör örgütlerinin bu kardan finanse edilmesi, teknolojik gelişmelerle uyuşturucu üretimi ve taşınmasının kolaylaşması gibi faktörler günümüzde geniş bir uyuşturucu ağını meydana getirmiştir. Bizler bu nedenle bağımlılıkla mücadelede en verimli yolun daha hiç başlamadan uyuşturucu ağını engellemekten geçtiğine inanıyoruz.Bu kapsamda ilimizde son 5 ayda; 743 Uyuşturucu olayında, 826 kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 97 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise; 265kilogram Metamfetamin, 3 kilogram Esrar, 135.000 adet Sentetik Uyuşturucu Hap ürünü ve 10 kilogram Afyon Sakızı ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili de verileri paylaşan Vali Koç, "İlimizin refahı, vatandaşlarımızın huzuru için hassasiyetle mücadele ettiğimiz diğer bir alan da kaçakçılıkla mücadeledir. Bu kapsamda son 5 ayda ilimizde; 300 kaçakçılık olayı meydana gelmişolup, 456 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 5 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda; 66.000 paket Sigara, 45.000 litre Akaryakıt, 17.000 adet Reçetesiz İlaç, 16 kilogram Altın, 33 kilogram Tütün, 2000 adet Tarihi Eser-Sikke, 48.000 Kişisel Eşya ve Kozmetik Malzemeleri ele geçirilmiştir." dedi. Terör örgütleri ve terör yandaşları ile mücadelelerinin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceklerinin altını çizen Vali Koç, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü terör örgütü ve terör yandaşları ile mücadelemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bu kapsamda terör örgütlerine yönelik; 247 operasyondüzenlenmiş olup, bu operasyonlarda 182 şahıs hakkında işlem yapılıp, 15 şahıs tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin siber suçların artmasına neden olduğunu söylenen Vali Koç, "Teknolojik gelişmelerle birlikte, bilişim sistemine erişimin kolaylaşması, kullanıcı güvenliğini hedef alan siber suçların artmasına neden olmuştur. Vatandaşlarımızı, bu suçlardan dolayı uğrayabilecekleri zararlardan korumak için mücadelemiz kapsamında ilimizde son beş ayda; toplam 223 Siber Suç olayı yaşanmış olup; 20 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 5 şahıs tutuklanmıştır. Bu kapsamda, her fırsatta dile getirdiğim gibi, vatandaşlarımızın özellikle sanal ortamda daha dikkatli davranmalarını ve herhangi bir suç şüphesinde 112'yi aramalarını rica ediyorum." dedi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele hakkında da bilgiler veren Vali Koç, "İlimiz, bildiğiniz üzere İran'a 87 kilometrelik bir sınır hattına sahiptir. Coğrafi şartlarımızı da göz önünde bulundurursak bu hattın kontrolü ve denetimi büyük bir özen istemektedir.Devletimizin imkanları sayesinde; Optik Kulelerimiz,Güvenlik Duvarlarımız, Aydınlatma, kamera ve algılayıcılarımız, Termal kameralarımız,Şahingözlerimiz, Zırhlı Gözetleme Araçlarımız ile birlikte her türlü fiziki tedbirleri almış bulunmaktayız.Bu kapsamda Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı ile olan mücadelemizi Sayın Bakanımızın da dediği gibi;İnsanı önceleyen ancak kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyen bir anlayışla yürütüyoruz. İlimizi ve ülkemizi göç konusunda "Transit Geçiş Yolu" haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına fırsat vermiyoruz, vermeyeceğiz. İlimizde son beş ayda;Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 257operasyon düzenlenmiş olup, 143 organizatör yakalanmış ve 64 şahıs tutuklanmıştır. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir. Hudut birliklerimiz ve kolluk kuvvetlerimizin koordineli çalışmaları neticesinde 7.805 düzensiz göçmenin ülkemize girişleri engellenmiştir. İlimizi geçiş güzergahıolarak kullanmak isteyen 1.582 düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerimizce yakalanarak Geri Gönderme Merkezine sevki sağlanmıştır." dedi.

Okul ve servis güvenliği hakkında da verileri paylaşan Vali Koç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü suç ve suçludan arındırılmış bir ortamda eğitim-öğretimini huzurlu bir şekilde alması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ilimizde bulunan 1.027 okulumuz; 46 Ekip ve 343 Kolluk personeli ile sürekli olacak şekilde gözetim ve denetime tabi tutulmaktadır. Yine aynı şekilde çocuklarımızın olumsuz çevresel faktörlerden etkilenmesini önlemek adına son beş ayda; 560 Bakkal/Büfe, 74 İnternet Cafe ve 184 Park/ Bahçe denetlenmiştir. Okul güvenliğimizin tam ve eksiksiz olarak sağlanması için Okul Servis Aracı Denetimleri kapsamında son beş ayda; 8.090 denetim gerçekleştirilmiş, 30 Araç trafikten men edilmiş ve 430 bin 195 TL para cezası uygulanmıştır. Her bir yavrumuzun "Eğitim-Öğretim" hakkını vatandaşlarımızın bizlere emaneti olan çocuklarımıza ulaştırmak için çalışmalarımız kesintisiz olarak devam etmektedir." ifadeleri kullandı. Trafik kazalarını asgari düzeye indirmek için çalışmaları mesai mefhumu gözetmeksizin yaptıklarını belirten Vali Koç, "Trafik kazalarını asgari sayıya indirmek, bütün vatandaşlarımızın güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için emniyet ve jandarmamızın ilgili birimleriyle koordineli olarak "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda son beş ayda; 324.000 araç ve sürücü denetlenmiş ve 36.000.000 TL cezai işlem uygulanmıştır. Alınan bütün tedbirlere rağmen maalesef ilimizde son beş ayda meydana gelen 690 trafik kazasında 494 vatandaşımız yaralanmış olup, 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen "Hayatla Yarışılmaz" kampanyası kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.Kıymetli hemşehrilerimizin de aynı anlayış ile trafikte daha duyarlı, dikkatli ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz.Bayram Tatili süresince de; 91 Trafik ekibi ve 301 personelimiz ile vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmelerini sağlamak için görevlerinin başında olacaklardır. İlimizin huzuru için gecesini gündüze katan tüm kurum ve kuruluşlarımıza; kurumlarımızın, tam bir uyum içinde çalışan işçisi, memuru, amiri olmak üzere tüm kademelerine ve değerli Ağrılı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi temenni ederim." ifadelerini kullandı. - AĞRI