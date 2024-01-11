 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda dekontlar, havale kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

11.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:51
Abone Ol

Bakan Yerlikaya: "Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde başlatılan 'Kahramanlar-40' operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda, dekont ile havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyallerin ele geçirildiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan 'Kahramanlar-40' operasyonları kapsamında; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şüpheli şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı. Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli şahıs yakalandı. Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs yakalandı. Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Başsavcıları ve polisleri tebrik ettiğini belirterek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya: \'Kahramanlar-40\' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement