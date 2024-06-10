Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, İnternet Dolandırıcılarına Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, İnternet Dolandırıcılarına Operasyon Düzenledi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırmak amacıyla internet üzerinden sahte hesaplar oluşturan dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı ve 15'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda akıllı telefon, sim kart, hafıza kartı, banka kartı, laptop ve para ele geçirildi.

10.06.2024 10:36
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırmak amacı ile internet üzerinden oluşturulan sahte hesapları mercek altına aldı. Alınan ihbarları değerlendiren polis timleri, vatandaşları dolandırmak amacı ile sahte satışlar yapan dolandırıcılara 15 ilde operasyon düzenledi. 85 ekip, 190 personel ile düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken 15'i tutuklandı.

Balıkesir polisi internet dolandırıcılarına dur dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli satış yaptığı tespit edilen hesapları incelemeye aldı. Sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan sahte hesaplar üzerinden ürün ilanı oluşturdukları ve vatandaşı mağdur eden dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Adana, Antalya, Amasya, Batman, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon, Van'da 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 45 adet akıllı telefon, 38 adet sim kart, 8 adet hafıza kartı/USB bellek, 24 adet banka kartı, 6 adet laptop bilgisayar, 15.940TL para ele geçirildi.

Sorguları sonrası adli mercilere sevk edilen 37 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, İnternet Dolandırıcılarına Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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