İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

İstanbul\'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
20.09.2025 06:03
Beyoğlu'nda 53 yaşındaki taksi şoförü Ali Sancar, aracına aldığı yolcu tarafından silahla katledildi. Ekipler ilk incelemelerde Sancar'ın tüm parasının gasbedildiğini tespit etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Sancar'ın meslektaşları hastane önünde korna çalarak eylem yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Avşar Sokak'ta saat 00.00 sıralarında vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; mesaiye yeni başlayan 53 yaşındaki Ali Sancar yolcu olarak aldığı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kafasından vurulan ve saldırı sonrası gasp edilen Sancar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, ağır yaralanan Sancar, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Ali Sancar (53)

TÜM PARASINI GASBETMİŞ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Sancar'ın üzerinde bulunan tüm parasının gasbedildiğini tespit etti. Saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Ali Sancar (53)

TAKSİCİLERDEN HASTANE ÖNÜNDE EYLEM

Ali Sancar'ın hayatını kaybettiğini duyan meslektaşları hastane önünde toplandı. Konvoy halinde korna çalarak eylem yapan taksiciler hastanenin önünde yeniden bir araya geldi.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti

"ARKADAŞLARIMIZI TOPRAĞA VERMEKTEN BIKTIK"

Taksiciler adına konuşan Eyüp Berk, "Çok üzgünüz, bugün hiç tasvip etmediğimiz yıllardır da büyük mücadelesini verdiğimiz bir konu, yine bir meslektaşımızı kaybettik, Üzgünüz, kendisine rahmet ailesine başsağlığı geride kalanlara sabır diliyorum. Çok zor durumdayız meslek gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı. Geçen gün bir kardeşimizi kaybettik. Bugün bize haber geldi 16 yaşında bir çocuk yine bir meslektaşımıza bıçakla arkadan saldırdı. Akşamüstü de Ali abimizin cansız bedeniyle karşılaştık. Bizler birer birer meslektaşlarımızı toprağa vermekten bıktık. Bu son olsun dedikçe bu son olmuyor.

İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Hastane önünde bekleyen taksiciler

"ARABAYA YOLCU ALINCA AKLIMIZDA TEK SORU VAR"

Artık ailelerimiz bizlere baskı kurmaya başladılar. Bu ölüm haberleri çoğaldıkça bize 'Bu mesleği bırak artık yapma' diyorlar. Çocuklarımız evden çıktığımızda eve sağ salim varabilecek miyiz diye gözümüzün içine bakıyor. Eşimiz günde 10 sefer bizi arayıp durumumuzu soruyor anne babamız bizi dualarla uğurlamaya başladılar. Gün geçtikçe korkmaya başladık çünkü arabaya aldığımız kişilerin neci olduğunu bilmiyoruz. Yolcu el ettiğinde 'Alalım mı almayalım mı?' diye düşünüyoruz. Arabaya binen insanın merhabasını günaydınını unuttuk aklımızda tek bir soru var? 'Kapı açıldığı zaman acaba bu adam bana saldırır mı saldırmaz mı?' diye düşünüyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Bu akşamda buradayız Ali abiye de tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm meslektaşlarımızın başı sağ olsun." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti - Son Dakika

09:13
