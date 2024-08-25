Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar - Son Dakika
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Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar

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İstanbul Büyükçekmece'de akrabasına ait tekel bayide çalışan 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre kız arkadaşıyla mesajlaşırken başka bir erkeğin adını sordu. Atılan mesajları gören arkadaşının erkek arkadaşı ise duruma tepki gösterip, yanındakilerle birlikte kızın çalıştığı tekel bayisini bastı. Burada çıkan olayda yüzüne yumruk atılan genç kızın dişleri kırıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan şahıs serbest bırakıldı.

25.08.2024 10:17
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İstanbul Büyükçekmece'de 18 yaşındaki genç kız, akrabasına ait tekel bayide yumruklu saldırıya uğradı. Genç kızın dişleri kırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YUMRUKLU SALDIRIDA DİŞLERİ KIRILDI

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabasına ait tekel bayisinde çalışan 18 yaşındaki Rabia Altun, kız arkadaşına mesajla markete borcu olan başka bir erkeğin adını sordu. Atılan mesajları gören kızın erkek arkadaşı ise duruma tepki gösterip, tehdit ve hakaret etti. Ardından ise beraberindeki şahıslarla birlikte tekel bayisini basarak genç kızı darp etti. Saldırı esnasında yüzüne yumruk isabet eden 18 yaşındaki genç kızın ön dişleri kırıldı.

Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Saldırı sonrası Rabia Altun ve ailesi karakola giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın yaşandığı günün akşamı gözaltına alınan saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakıldığını öğrenen genç kız ise korkudan çalıştığı iş yerine gidemediğini ifade etti.

"DÜKKANI 10 KİŞİ BASTILAR"

Kırılan dişleri sebebiyle psikolojik olarak etkilendiğini ve görüntüsü yüzünden okula dahi maskesiz gidemediğini ifade eden Rabia Altun şunları söyledi: "Markete borcu olan birinin adını bir arkadaşıma sordum. Ondan sonra sevgilisi bana bir sürü mesaj attı, tehdit etti. Sonra dükkanı 10 kişi bastılar, üzerime yürüdüler. Kardeşinin ismini mesajlarda geçirdiğim için kıskanıyormuş bu yüzden üstüme yürüdü. 'İsmini bir daha geçirmeyeceksin' dedi, tehdit ve küfürler etti. Ben önce bunları takmadım 'üsluplu konuş' dedim ama devam etti tavrına.

"BENİ YUMRUKLADI, DİŞLERİM KIRILDI"

Ben de abimi aradım, hiç muhatap olmadım ama daha çok sinirlendi. Ben de en sonunda kasadan çıktım ve dükkandan dışarıya çıkardım. Kameranın gözükmeyen kısmında tekrar itildim ve şiddet gördüm. Ondan sonra benim abimin arkadaşı dışarıdan geldi. 3-4 kişiyle beraber çıkarmaya çalıştılar. Ben kapının girişindeyken bir kişi beni dolaba ittirip beni yumruklamaya başladı. Dolaba kafamı çarptım, dişlerim kırıldı. Ben de o esnada çığlık atmaya başladım. Bu arada çok konuşamıyorum ve ondan sonra hala üstüme yürümeye devam ettiler."

"İNSANLARIN O ŞEKİLDE BAKMASINI İSTEMİYORUM"

Korkudan çalışmaya gidemediğini ve saldırganların 1 gün dahi ceza almadan denetimli serbestlik ile tekrar serbest bırakıldığını ifade eden Altun sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Her şey kamera kayıtlarında var ama buna rağmen serbest kaldılar. Denetimli serbestlik verdiler. Olan benim dişlerime oldu. Mağdurum gerçekten. Üst dişlerimde de baskı gördü onda daha ne olduğunu da bilmiyorum. Maske takmamın sebebi rahatsız oluyorum. İnsanların o şekilde bakmasını istemiyorum dışarıya bile çıkamıyorum utanıyorum.

Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
Rabia Altun

"ADALET İSTİYORUM"

Dün kolumda da morlukları vardı. Bunları yeni fark ettim. Günlerdir markete de gitmiyorum ve gitmeyeceğim çünkü korkuyorum ve psikolojim bozuldu. Artık aynada kendime bakamıyorum. Çok rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Dişlerimi çok seviyordum ve böyle kaybedince yokluğunu hissediyorum en azından keşke bir gün bile olsa gözaltına alınsalardı onu bile yatmadılar. Sadece savcı karşısına çıkıp denetimli serbestlik aldılar, adalet istiyorum."

"OKULA DA GİDEMİYOR"

10 kişinin 18 yaşındaki kızı Rabia Altun'a saldırdığı halde saldırganların serbest kaldığını ifade eden anne Hanife Altun ise şu ifadeleri kullandı: "Sadece çalışmaya değil, okula da gidemiyor. Ön dişlerini döktüler 2 dişi kırık 6 dişi şu an sallanıyor. Benim kızım şu anda 18 yaşında. Yani suçsuz sebepsiz hepsi kamera kayıtlarında var kendi ifadeleri de belli. Diyorlar ki biz gittik küfür etti bize. Sen dükkana gelen kendi müşterine küfür eder misin? Kıza saldırıyorlar kamera görüntüleri ortada. 10 tane erkek bir kızı dövmeye geliyor. Allah için hangi kitaba sığar. Bu kız şimdi ben okula gitmeyeceğim diyor.

"BİR GENÇ KIZI 10 TANE ERKEK GELİP DÖVER Mİ?"

Üniversiteye gidiyordu sağlık meslek okuyordu. Bu kız 2 sene sonra diş teknisyeni olacaktı ve şimdi ön dişlerin hepsi gitti. Ne bir ceza kestiler ne bir masraf kestiler. Bunları akşam nezarete koydular sabah mahkemeye çıkardılar, mahkemede denetimli serbestlik ile dışarı saldılar. Bu kızın bütün hayatı mahvoldu. Ben bu çocukları babasız büyüttüm. Benim gücüm yok ki bu dişleri de yaptırayım. Ben devlete adalete inanmak istiyorum. Ben hangi birini halledeyim? Benim kızımın psikolojik durumunu mu halledeyim, dişlerini mi halledeyim? Ben annesiyim benim yanıma gelip yüzünü açarak benimle konuşmuyor. Bir genç kızı 10 tane erkek gelip döver mi ya? Hangi kitaba sığar. Ben bu ülkenin insanlarına soruyorum."

"SABAHLARA KADAR ÇIĞLIK ATIYOR"

Kızı için adalet istediği ifade eden anne Altun şunları söyledi: "Kamera görüntülerinde hepsi mevcut nasıl kızımı yumrukluyorlar, iki dakikada dişlerini kırdılar. Ben onu bu yaşa babasız nasıl getirdim bir Allah bilir bir de ben bilirim. Ben devletimizin yardımlarıyla büyüttüm çocuğumu. Böyle ağzını dişini döksünler diye mi? Evimin halini gör. Ben bu kızın dişlerini nasıl yaptırayım? Ben Allah'a sığınıyorum, adalete sığınıyorum. Bunlar çete ya resmen çete, adamlar hapse girmiyorlar. Benim kızımın psikolojik durumu, dişlerinin durumu ne olacak? Ben el işleri yapıyorum da çocuğumu okutuyorum. Koca 10 kartonu bir günde yapıyorum da 300 liraya. Babasız bu çocuklar. Benim bir sineğe burada zararım olmamış. Allah rızası için en tepedekinden en aşağıdakine kadar sesleniyorum hangisinin vicdanına sığıyor. Ben kendi halimde bir insanım ben kızımın dişlerini nasıl yaptıracağım. İki gecedir bu çocuk sabahlara kadar çığlık atıyor, uykusunda yanına gidiyorum, başında ağlıyorum."

Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Büyükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, Tekel, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Duran Çalık: kim bilir kız ne yaptı ki şahıs darp ettiği halde serbest kalıyor bir de olayın o yanını düşünmek gerekli erkek de olabilir kadın da bunda bir şey yok 10 58 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Adalet kalmamış ülkemizde 61 4 Yanıtla
  • Muberra 25071978k: ülke panayır. tamamen dürüst olmanın suç, suçun ödüllendirildiği bir ülke oldu. 51 1 Yanıtla
  • İlhan İnan: O kararı veren savcı hakim her kimse onun da kızına çocuğuna aynısı yapılırsa o zaman suçlu hakettiği cezayı yer.... Adalet i bilerek bu hale düşürerek milletin devlete olan güvenini sarsmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum..... 31 2 Yanıtla
  • leven daichev: haberde erkek yazıyor ama ben erkek göremedim.10 tane top vardı!!!! 24 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör: bu nedir ya... adaletin nesi kaldi ulkede...bir ulke her 10 20 30 40 yilda daha mi kotuye gider ya adalet acisindan..18 yasinda bi genc ..daha 18. 19 1 Yanıtla
  • ömer duman: ne delikanlılar bir kıza 10 kişi gelmişler helal olsun 17 2 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Başımız da devlet yok adalet yok garibanın hakkını koruyan yok 18 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Türk adaleti tatilde haberiniz yok mu? 7 2 Yanıtla
  • VillaUmut: Hakedene laf sokunca yumruğun meşru olduğunu söyleyen başdanışmanlı yüce meclisin halkı da doğalında yaşıyor işte.. :) 3 0 Yanıtla
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