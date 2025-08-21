Büyükçekmece'de Kayıp Afganın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Büyükçekmece'de Kayıp Afganın Cesedi Bulundu

Büyükçekmece\'de Kayıp Afganın Cesedi Bulundu
21.08.2025 15:42
Büyükçekmece'de gömülü bulunan cesedin, kayıp Afgan Nametullah S.'ye ait olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

SIR PERDESİ ARALANDI

Olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K. ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenildi.

Villa bahçesine gömülü halde bulunan cesede ilişkin sır perdesi aralandı

EKİPLER NAMETULLAH S.'YE DAİR İZLERE SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN ULAŞTI

Sosyal medyada bir süre önce paylaşıldığı öğrenilen görüntülerde Nametullah S.'nin amca ve yeğenleri tarafından bir araca zorla bindirildiği anlar yer almıştı. Nametullah S.'nin kaçırıldığı anların görüntülerini tesadüfen izleyen amcası Mola Morat, Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.

Villa bahçesine gömülü halde bulunan cesede ilişkin sır perdesi aralandı

AMCA CEBRAİL K. SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen Nametullah S.'nin bulunmasına yönelik yapılan HTS analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde Cebrail K.'ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.'nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etti. Aynı zamanda cesedi bulunan şahsın aylardır arandığı ortaya çıktı.

Villa bahçesine gömülü halde bulunan cesede ilişkin sır perdesi aralandı

CESEDİ YERİNİ KÖPEKLER TESPİT ETTİ, İŞ MAKİNELERİ ÇIKARDI

Cebrail K.'nın suçunu itiraf etmesinin ardından yaklaşık 2 aydır aranan Nametullah S.'nin cesedinin çıkarılması için villaların olduğu alana iş makineleri çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait hassas burunlu kadavra köpeklerinden Melon ve Zeyna'nın cesedin yerini tespit etmesinin ardından alan kazılmaya başlandı. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte ise kayıp olarak aranan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
