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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 70 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 70 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak 70 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda dekontlar, havale kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

11.01.2024 - 14:21,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-40' operasyonlarında 70 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde başlatılan 'Kahramanlar-40' operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

Söz konusu operasyonlarda çok sayıda, dekont ile havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyallerin ele geçirildiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan 'Kahramanlar-40' operasyonları kapsamında; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şüpheli şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı. Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli şahıs yakalandı. Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Ordu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs yakalandı. Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı. Erzincan'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Başsavcıları ve polisleri tebrik ettiğini belirterek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı. - ANKARA

DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 70 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: İHA
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