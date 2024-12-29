Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız - Son Dakika
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Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

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Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, Narin Güran cinayetine ilişkin kararları istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

29.12.2024 01:11
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Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama tamamlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gün süren duruşmanın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Narin'in cansız bedenini, bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

BARO BAŞKANI GÜLEÇ: KARARI İSTİNAFA GÖTÜRECEĞİZ

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada buluna Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, mahkemenin kararının taleplerini kısmen karşıladığını ifade ederek, alınan kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği cezanın, iddia makamının hazırladığı mütalaaya kısmen muhalif bir karar olduğunu belirten Güleç, "21 Ağustos'tan bu yana kamuoyunun ilgiyle izlendiği Narin dosyası bugün sonuçlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapisle cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar'ı ise delilleri karartmaktan dolayı dört yıl altı ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Yani mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaaya da kısmen muhalif bir karar olarak değerlendirebiliriz. Nevzat'la ilgi bizim beklentimiz beyanlarımızdan da anlaşıldığı üzere iştirak halinde. Kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek, onun hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinden mahkemenin ceza vermesini bekliyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Sadece delileri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay gibi bir hapis cezası aldı. Kararı istinafa götüreceğiz" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

"DOSYAYA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SUÇA DAİR İKRAR SÖZ KONUSU OLMADI"

Güleç'in ardından söz alan eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ise, bütün olumsuzluklara, tepkilere rağmen davayı, Narin için adaletin tesisi ve adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelesini sürdürdüklerini söyledi. Mahkemeden bugün böyle bir karar beklemediklerini aktaran Eren, "Maalesef dosyaya ilişkin herhangi bir suça dair ikrar söz konusu olmadı. Ama mahkemeye de izah etmiştim. Öldürmüşse Nevzat, evet bir katil olarak ceza yemeliydi. Öldürmemiş olsa bile hem dosyamızdaki bazı verileri aynı zamanda 19 dokuz gün boyunca Narin'i o dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğunu, benim nezdimde eğer adalet duygumuz tatmin edilecekse, tabii ki hukuki çerçevede Nevzat'ın da aslında Narin açısından kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim. Tabii bunu söylerken hukukçuyuz. Çünkü biz Narin'in hangi dakika, hangi saatte öldüğünü bilmiyorduk. Bu açıdan Narin'in öldüğünden nasıl da emin olabiliyor Narin'i götürüp oraya saklıyor. Bu açıdan ben kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Bu karar Nevzat boyutuyla istinaf edilecek" diye konuştu.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

"TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İlk günden beri bu davada, tüm toplumun vicdanında büyük yaralar oluştuğunu söyleyen Eren, Narin'i o hale getiren herkesin hak ettiği cezayı almasını ilk günden bu yana savunduklarını belirtti. Eren, şunları kaydetti:

"Hukuki süreci bugüne kadar takip ettiğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz. Ama eminim ki bu dava, bu davadaki hukuki süreç Türkiye'de benzer cinayetlerin bir daha yaşanmaması için hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hem siyasal iktidara da çok iş düşüyor. Biz bu davada Türkiye'de bir daha çocukların bu şekilde katledilmemesi için hem soruşturma açısından hem kolluk açısından bütün eksikleri ortaya koyduk. Ve iktidardan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de çocuk cinayetlerine dair kadın cinayetlerine dair daha sağlıklı bir sistemi, daha sağlıklı bir politikaya ihtiyacımızın olduğunu da bu dava bizlere gösterdi. Ama bu davanın farklı kazanımları da vardı. Hep şunu söyledik. Türkiye'de ilk defa bir baro böylesine bir dava dosyasında müşteki oldu. Suçtan zarar gören oldu. Ve bu tür dosyalarda, hukuk örgütlerinin ve aynı zamanda soruşturma makamlarının ve yargı makamlarının bir arada maddi gerçeğini açığa çıkması için hakikatlerin açığa çıkması için birlikte çalışıyor olmasının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gördük. Biz bu ve benzeri tüm dosyalarda Türkiye'deki diğer kentlerdeki dosyalarda mahkemelerin de soruşturma makamlarının da Diyarbakır'daki bu örnek uygulamayı kendileri açısından emsal almalarını bekliyoruz."

"BU DOSYADA NARİN İÇİN YERİMİZİ ALMIŞTIK"

"Bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin bu tür dezavantajlı gruplarını hepimiz korumak zorundayız" diyen Eren, şunları kaydetti:

"Biz o sorumlulukla hareket ettik. Hiçbir zaman aileyi karşımıza almak ya da aileyi bir bütün olarak karşımıza alma gibi bir niyetimiz hiç olmadı. Biz kim katilse, kim buna sebep olmuşsa, kim birlikte hareket etmişse ceza alsın diye bu dosyada Narin için yerimizi almıştık. Ben siz değerli basın mensuplarını da bu dosyaya gösterdiği ilgi için bir Yurttaş olarak sizlere de teşekkür ediyorum. Bu saatte bu yoğun ilgi aslında Türkiye'de toplumun tüm kesiminin bu davadan haberdar olması, sahiplenmesi siz basın mensuplarının ilgisinden kaynaklıydı. Bu da toplum olarak, bir bütün olarak bu davayı, sahiplenmemizin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösterdi."

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

KARAR BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız
Kaynak: ANKA

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Baro Başkanı Abdülkadir Güleç: Narin davasında verilen kararı istinafa taşıyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Nevzat Bahtiyar’a verilen ceza yeterli değil. En az 20 yıl hapis verilmeli. 34 13 Yanıtla
  • Esmanur1:
    ben bu karara karşıyım,devletim şimdi bu kürtlere ömür boyu bakacakmı ? yiyip içirecekmi ? bence idam verilmeliydi,adalet sınıfta kaldı 10 20 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bu nevzat pisliğide agır müebbet almalıydı bencede adama çok az ceza verildi umarım içerde adalet olur hepsinede 12 4 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Nevzat Bahtiyar a suç a ortak olmak ve işbirliği içerisinde hareket edip delilleri karartmak suçlarından ayrı ayrı ceza almalıydı. 7 4 Yanıtla
  • Fk:
    nerde adalet nasıl olur nevzat denilen pislik 4 yıl 7 ay alır bu karar kabul edilemez örnek teşkil eder bundan sonra insanlar bütür olaylar icin para karşılığı sıraya gecer hes cinayet işlerken delil saklamaktan korkmaz birinin tavukunu calsan 56 yıl veriyorlar bu korkunc cinayeti işliyen bu caniye bu ceza kabul edilemez bu adalet değil 85 milyon insanın acısını katlamıştır bu karar bozulmalı 5 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bitti İSALLAH dava kurtulduk 6 3 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Ulan sizde hiç mü haysiyet kalmadı,şereften yoksun bu haberi ısıtıp ısıtıp günlerce gündemde tutuyorsunuz? Gerçeği açıklayın cesaretiniz varsa, yoksa artık yeter! Kapatın bu lanetli davayi ALLAH a havale ediyoruz. 2 0 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Diyarbakır Barosu nün amacı aileyi korumak.Masum bir çocuk öldürülmüş onun derdinde değiller.Mahkeme nevzat öldürme işinde yok diyor.Daha neyin beşinde siniz.Öldürenlerle aynı cezayı alsa bu adil mi olurdu. 1 1 Yanıtla
  • Metin İKZEK:
    size gerek yok zaten. savcı istediği Ceza verilmeyince otomatik olarakdavayı istinafa mecbur gönderecek. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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