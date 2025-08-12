Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu
12.08.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de kendisinden bir süre haber alınamayan, özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen 35 yaşında yaşadığı rezidansta kolunda serum takılı halde yatak odasında ölü bulundu. Bağdigen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, genç doktorun bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının da doktorluğunu yaptığı öğrenildi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları haber alamadı.

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

SIR ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU DA YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu
Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Milli Takım, Basketbol, Kağıthane, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Sağlık, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Rıdvan Dilmen’in eski takımı logosunu değiştiremedi Rıdvan Dilmen'in eski takımı logosunu değiştiremedi
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry’ye ceza şoku Yasaklı bölgede klip çeken Katy Perry'ye ceza şoku
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı

10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
15:53
Aydın’ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
Aydın'ın efsane başkanı Hulusi Akşit evinde ölü bulundu
15:34
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı Miguel Uribe hayatını kaybetti
15:31
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
Mahkemede kocasını öldüren gence sarılıp affetti
15:30
Serdal Adalı’dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
15:30
TMSF, Ekotürk’e el koydu
TMSF, Ekotürk'e el koydu
15:20
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:54
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
Galatasaray, canlı yayında en çok takip edilen kulüp oldu
14:36
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan’ın konserleri iptal edildi
Bozkurt işareti yapan Mahmut Orhan'ın konserleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 11:16:36. #7.11#
SON DAKİKA: Doktor, lüks rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.