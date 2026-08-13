Dolandırıcılık Girişimi Engellendi

Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, umre için biriktirdiği yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınları, kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının isteği üzerine bozdurmak isterken kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Kuyumcu ile iletişime geçerek kendilerini yaşlı adamın oğlu olarak tanıtan sahte polislere inanan vatandaş, olay yerine gelen gerçek polislere inanmakta ise güçlük çekti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, telefon dolandırıcılarının ağına düşen 70 yaşındaki M.S. isimli yaşlı adam büyük bir mağduriyetin eşiğinden döndü. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, hakkında adli süreç başlatıldığını öne sürdükleri M.S.'den ziynet eşyalarını nakde çevirip belirttikleri adrese teslim etmesini istedi. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle paniğe kapılan yaşlı adam, soluğu cadde üzerindeki bir kuyumcuda aldı.

Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi

Kuyumcu dükkanına girerek yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınlarını bozdurmak istediğini söyleyen M.S.'nin tedirgin halleri ve açık olan telefonunu sürekli gizlemeye çalışması, 15 yıllık kuyumcu esnafı Mehmet Baykal'ın dikkatini çekti. Durumdan şüphelenerek telefon konuşmasına kulak kabartan Baykal, yaşlı adamın sözde polislerle irtibatta olduğunu fark etti. Altınları derhal muhafaza altına alan duyarlı esnaf, vakit kaybetmeden polise haber verdi. Dolandırıcılar, iletişime geçen kuyumcuya ise yaşlı adamın oğlu olarak kendilerini tanıttılar.

Gerçek polislere inanmadı

Kısa sürede olay yerine ulaşan gerçek polis ekipleri yaşlı adamı ikna etmekte zorlandı. Telefondaki şahısların manipülasyonuna oldukça kapılan ve dolandırıcıların polis olduğuna inanan M.S., karşısındaki ekiplerin dahi kendisini kandırmaya çalıştığını düşündü. Polislerin ve kuyumcunun yoğun çabası sonucu dolandırılmak üzere olduğunu anlayan M.S.'ye ekiplerce hiçbir polisin veya savcının vatandaştan para istemeyeceği anlatıldı. M.S. altınlarını teslim alarak evine döndü.

"Panik hali ve saklanan telefon şüphe uyandırdı"

Konuyla alakalı konuşan 15 yıllık kuyumcu Mehmet Baykal, "Bugün dükkanımıza gelen 70 yaşındaki bir vatandaşımız, umre için biriktirdiği yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altınlarını bozdurmak istedi. Ancak sergilediği panik hali ve şüpheli hareketleri dikkatimizi çekti. Sürekli telefonda konuşan ve telefonu cebine saklamaya çalışan müşterimizin dolandırıldığından şüphelenerek durumu hemen polis ekiplerine bildirdik. Vatandaşımızı sakinleştirip dükkanımızda misafir ettiğimiz sırada olay yerine hızla emniyet mensupları sevk edildi" dedi.

"Dolandırıcılar kendilerini oğlu olarak bile tanıttı"

Şahıslarla iletişime geçtiği sırada, dolandırıcıların yaşlı adamın oğlu olarak kendilerini tanıttığını söyleyen Mehmet Baykal şöyle devam etti:

"Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, yaşlı adamı ve eşini tehdit ettiği, eşinin telefonuna da el koyarak iletişim kurmalarını engellediği öğrenildi. Telefonu sürekli meşgul tutan şüphelilerin, ziynet eşyası, gram ve çeyrek altınların bozdurularak parasının belirtilen bir noktaya bırakılmasını istediği ortaya çıktı. Hatta dolandırıcılar, aramaları engellememize rağmen farklı ve özel numaralardan ulaşarak kendilerini yaşlı adamın oğlu gibi tanıtmaya devam ettiler. Gerçek polislere bile güvenmeyen vatandaşı yönlendirmeye devam ettiler. Dikkatli takibimiz sayesinde 1 milyon TL'lik umre birikiminin dolandırıcıların eline geçmesi engellendi. Hiçbir polis veya savcının vatandaştan para ya da altın talep etmeyeceğini vurgulayan yetkililer ve esnaf, özellikle yaşlı vatandaşların bu tür telefon dolandırıcılıklarına karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı."