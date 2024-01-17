1 kişinin ölümüne neden olan genç kadını 1 yıl içinde saldılar

Esenler'de bir kaza için olay yerine gelen ve emniyet şeridinde bulunan polis aracına çarparak Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olan sanık sürücü Berivan Yıldırım'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Berivan Yıldırım'ın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

POLİS ARACINA ARKADAN ÇARPTI

Esenler'de 1 Şubat günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, TEM Otoyolu'nda Ferdi Ağdaş'ın (43) bariyerlere çarpması üzerine olay yerine polis ekibi gelerek emniyet şeridinde işlem yapmaya başlamıştı. O esnada başka bir aracın sürücüsü Berivan Yıldırım, polis aracına arkadan çarparak Ferdi Ağdaş'ın ölümüne, polis memuru Muhammet Bektaş'ın ise yaralanmasına neden olmuştu. Sanık Berivan Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

RAPORU KABUL ETMEDİ

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Berivan Yıldırım hazır bulundu. Duruşmaya hayatını kaybeden Ferdi Ağdaş'ın ailesi ve taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporu okudu. Raporda sürücü Berivan Yıldırım'ın asli derecede kusurlu, maktul Ferdi Ağdaş ile Muhammet Bektaş'ın ise kusursuz oldukları aktarıldı. Söz verilen sanık Berivan Yıldırım, raporu kabul etmediğini söyledi.

DİREKSİYON BAŞINA ALKOLLÜ GEÇTİĞİNE VURGU YAPILDI

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanık Berivan Yıldırım'ın seyir halinde iken TEM Otoyolu Kuzey istikameti Tekstilkent mevkiinde başka bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunan Ferdi Ağdaş ve Muhammet Bektaş'a çarptığını aktardı. Çarpma sebebiyle Ferdi Ağdaş'ın vefat ettiği, Muhammet Bektaş'ın ise kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını etkileyecek şekilde yaralandığı mütalaada anlatıldı. Mütalaada sanığın alkollü bir şekilde yasal sınırın üzerinde hızla araç kullanarak kazananın gerçekleşmesine neden olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı, Berivan Yıldırım hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu.

2 CÜMLELİK SAVUNMA YAPTI

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Berivan Yıldırım "Olay tamamen kazadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Berivan Yıldırım'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 6 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın niteliğini ve süresini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine de karar verdi.

HAKİMLERDEN BİRİ MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Öte yandan verilen karara üye hakimlerden biri muhalefet şerhi koydu. Şerhte, "Olayın oluş şekli, dosyadaki mevcut deliller, olaydaki yüksek hız, alkol unsuru ile birlikte olay öncesi ve sonrası sanığın dosyaya yansıyan tutum, davranışları, suç delillerinin ortaya çıkarılmasında sanığın bir katkı sunmaması, sanığın olay yerini terk etmesi, müştekiyi yaralı halde bırakması, olay yerinden kaçması ve polislere yardımcı olmaması dikkate alınarak sanık hakkındaki takdiri hafifletici nedenin bulunmadığı kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun sanık hakkındaki indirimi maddesi uygulanması kanaatine muhalifim" denildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 Şubat günü TEM Otoyolu'nda Ferdi Ağdaş'ın bariyerlere çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gelerek emniyet şeridinde durdukları kaydedilmişti. İddianamede sürücü Berivan Yıldırım'ın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce emniyet şeridindeki polis aracına ardından polis memuru Muhammet Bektaş ve Ferdi Ağdaş'a çarptığı açıklanmıştı. İddianamede görevli polis memurunun vücudunda çarpmanın etkisiyle kemik kırıkları meydana geldiği, olay yerindeki Ferdi Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazanın ardından Berivan Yıldırım'ın kaçtığı kaydedilen iddianamede, araçta bulunan arkadaşı Zehra Polatdemir'in ilk ifadesinde olaydan önce alkol aldıklarını söylediği, 2 gün sonra ise ifadesini değiştirdiği ifade edilmişti. Daha sonra teslim olan Berivan Yıldırım hakkında alınan bilirkişi raporunda, görüşünün açık ve hızının yüksek olduğu, yolu kontrol etmeden dikkatsiz davrandığı tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Öte yandan Berivan Yıldırım'ın kaza yerinden firar etmesi nedeniyle alkol kontrolü yapılamadığı anlatılan iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarından alkollü olarak araç kullandığının sabit olduğu açıklanmıştı. Yıldırım'ın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.