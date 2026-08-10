Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada - Son Dakika
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Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

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Adana'da 10 yıl önce boşandığı Ayşe Katırcı'yı evinde bıçaklayarak ağır yaralayan Arif T. yakalandı. Katırcı'nın komada olduğu, saldırıdan 13 gün önce 'mezar yeri aldım' tehdidiyle yardım istediği ortaya çıktı.

Adana'da yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eşi Ayşe Katırcı'yı (52) evinde 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Arif T. (56), olayın ardından kaçtığı yerde yakalandı. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi Katırcı'nın komada olduğu öğrenilirken, Katırcı'nın saldırıdan 13 gün önce eski eşi tarafından, "Mezar yeri aldım" diyerek ölümle tehdit edildiğini söyleyerek yardım istediği ortaya çıktı.

Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif T., Ayşe Katırcı'nın evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı. Katırcı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik olduğu ve komada bulunduğu öğrenildi.

Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

"SALDIRININ ARDINDAN SAKİN ŞEKİLDE YÜRÜDÜ"

Öte yandan, saldırının ardından kaçan Arif T.'nin sokakta sakin şekilde yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda şüpheli Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada
Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

"13 GÜN ÖNCE YARDIM İSTEMİŞTİ"

Ayşe Katırcı'nın saldırıdan 13 gün önce eski eşi tarafından tehdit edildiğini belirterek yardım istediği ortaya çıktı. Katırcı, yaptığı açıklamada eski eşinin kendisine daha önce kefen gönderdiğini, son olarak ise "Sana mezar yeri aldım" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.

Yaklaşık 25 yıl evli kaldığı eski eşinden evlilik süresince şiddet gördüğünü iddia eden Katırcı, "Evliliğimizin dördüncü gününde beni dövdü. Hamileyken de dövdü. Alkol aldığı zaman bilinçsiz bir şekilde eline ne geçerse bana vuruyordu. Evliliğimiz boyunca gözüm mor geziyordum" demişti.

Boşanmanın ardından da tehditlerin sürdüğünü belirten Katırcı, eski eşi hakkında bugüne kadar 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etmişti.

"BELKİ YÜZÜME KEZZAP ATACAK" 

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, "Daha önce bana kefen takımı göndermişti. Şimdi de 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor. Belki yüzüme kezzap atacak, ne yapacağını bilemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadığı korku nedeniyle evden çıkamadığını anlatan Katırcı, "Evden çıkamıyorum, psikolojim bozuldu. Sürekli şikayetçi oluyorum ama her defasında serbest bırakılıyor. Artık cezai işlem yapılmasını istiyorum. Tek isteğim adalet" diyerek yardım istemişti.

Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada

EV SAHİBİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI 

Saldırı sırasında evde bulunan 74 yaşındaki Menevşe Boybey, yaşananları anlattı. Boybey, "Evde otururken birden içeri girdi. Elinde bıçakla Ayşe'ye vurmaya başladı. Ben yardım istemek için dışarı kaçtım. Balkondan 'Yardım edin' diye bağırdım. Komşular yardım istedi. Şahıs kaçtı. Ambulans ve polis geldi" dedi.

"BU KADAR İLERİ GİDECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Ayşe Katırcı'nın 32 yaşındaki kızı Cennet Terkeşli ise annesinin daha önce de babası tarafından defalarca darp edilip tehdit edildiğini söyledi. Terkeşli, "Annemi babam daha önce defalarca darp edip tehdit etti. Ben bu kadar ileri gideceğini tahmin etmiyordum. Ama babam bunu da yaptı. Annem babamdan sürekli şikayetçi oldu ama durum ortada" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Polisiye, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da eski eşin bıçaklı saldırısı: Kadın komada - Son Dakika

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