Eyüpsultan\'daki Trajik Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da geçtiğimiz yıl meydana gelen kazada arızalanan ATV'sini emniyet şeridine çeken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER KAZANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un kazanın ardından yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı. Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

GELİNİN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİ AİLEDE KRİZ ÇIKARDI

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçen gelini Şükriye Aci'ye tepki gösterdi.

Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçeceğini bir süredir tahmin ettiğini belirten Özer Aci, gelininin kazadan sonra anne-babasının yanında kalmaya başladığını söyledi.

Gelininin para alacağını da tahmin ettiğini dile getiren Aci, "Bana göre yanlış olan, kendine göre doğru olabilir ama gizli yaptığı için yanlıştır. O torunun büyükbabası olarak benim de 'Kaç para aldı, ne yaptı, az mı aldı, çok mu aldı?' bilme hakkım vardı. Bunca zaman ben mücadele ediyorum." diye konuştu.

Aci, kamuoyunu kendisinin oluşturduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Ben yoruluyorum. 30 yıllık evladını kaybeden benim. 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı. Maddi, manevi haklarından vazgeçmiş. Yarın öbür gün o çocuğuna maneviyatı nasıl anlatacak, o çocuk hesap sormayacak mı?"

Aci, daha önce Bülent Cihantimur ile görüşmeye gideceğinde gelinine, "Bunlar para teklif ediyorlar, düşüncen nedir?" diye sorduğunu, gelininin de "Rızkı onlar değil Allah verir." dediğini aktararak, Şükriye Aci'nin avukatları tarafından kandırıldığını savundu.

Ailenin kendisine bir teklifte bulunmadığını, ne istediği sorulduğunda Bülent Cihantimur'a, çocuğunu ve eski eşini Amerika'dan getirterek adalete teslim etmesini söylediğini anlatan Özer Aci, "Bugüne kadar 'Ben senin isteğini yerine getiremedim. Bir acılı baba olarak empati kurdum, üzüntünü paylaşıyorum.' diyemedi. Parayla çözmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Aci, ilahi adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inandığını vurgulayarak, "Ben hiçbir zaman davamdan vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Bana İstanbul'u verseler ne diyeyim? Oğlum mezardan çıkıp geri gelecek mi?" dedi.

Devam eden dosyayla ilgili de Aci, şöyle konuştu:

"Yasalar çerçevesinde oğlumun miras hakkı eşi ve çocuğunundur. Benim mücadelem o 1,5 yaşındaki çocuğu içindir. 'Pars, Pars diyorsunuz, ben ne olacağım?' diyor. Şükriye Hanım'a şunu söyledim; 'Kızım Pars'ın imkanlarından, ekmeğinden, suyundan sen otomatikman annesi olduğun için faydalanacaksın.' Ama o ne yaptı? Bana bir bardak çay veya su ikram etmeye üşendi. Para almayı tercih etti. Yolu açık olsun'

"KAYINPEDERİM BİZDEN HABERSİZ PARA PAZARLIĞINA OTURDU"

Şükriye Aci, ise kayınpederinin suçlamalarına "Eşimin vefatından 6 ay sonrasına kadar, ben hukuki süreçle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değildim. Çünkü tüm süreci kayınpederim yönetiyordu ve bana herhangi bir bilgi verilmiyordu. Ve 6 ay sonucunda da bizim haberimiz olmadan karşı tarafla görüşmeler yapıldığını ve bir para pazarlığına oturulduğunu, benim iznim olmadan, bana verilmeden kendilerinin alacağını öğrendikten sonra yeni bir avukat arayışına girdim" yanıtını verdi.

Gelin sözlerinin devamında, "Bana attıkları iftira, 100 milyonlar aslında onların talepleriymiş. Onlar talep ettiği için ben anlaştığımda, benim öyle bir paraya anlaştığımı düşündüler. Neyse ki onlar kadar açgözlü değilim. Öyle bir para pazarlığına hiçbir zaman oturmadım. Sadece avukatlarımın aracılığıyla bir protokol yapıldı, ben karşı karşıya bile gelmedim. Kendi yaptıklarını benim üzerime atmaya çalışıyorlar şu anda" dedi.