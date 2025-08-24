Halit Yukay\'ın cenazesi görüntülendi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cenazesi, vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek çalışmayla çıkarılacak.

CANSIZ BEDENİ 68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay'ın cenazesinin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

CENAZE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor.

'BATUHAN A' MÜRETTEBATINI DA ONLAR ÇIKARMIŞTI

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat 2024'te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan, 'Batuhan A' isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cenazeleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından, asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.

ROV İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botuyla denize açılan deniz polisinin Yan Taramalı Sonar (YTS) cihazıyla yerini tespit ettiği cenaze, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülendi. Dalgıç polisin, "YTS cihazıyla şöyle bir parça tespit ettik. Bu koordinatta. Daha sonra ROV ile bölgede dalış gerçekleştirdik. Karşımızda Erdek Yarımadası, Erdek Yarımadası'ndan 7 mil açıktayız. ROV cihazıyla kayıp Halit Yukay'ı polis dalgıç ekipleri ve Kıyı Emniyeti'nin desteğiyle bulduk. Şu an bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmaları yürütüyoruz" diyerek bilgi verdiği anlar da görüntüye yansıdı.