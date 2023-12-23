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Hamas, İsrail bombardımanı nedeniyle esirlerle iletişimi kesti - Son Dakika
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Hamas, İsrail bombardımanı nedeniyle esirlerle iletişimi kesti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun devam eden bombardımanı nedeniyle 5 İsrailli esirden sorumlu grupla iletişimin kesildiğini duyurdu. İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hamas, İsrail bombardımanı nedeniyle esirlerle iletişimi kesti
23.12.2023 - 21:27,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun devam eden bombardımanı nedeniyle 5 İsrailli esirden sorumlu grupla iletişimin kesildiği duyuruldu.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Bölgede 20 bini geçen can kaybını umursamadan bombardımana devam eden İsrail ordusu, esir olanları da düşünmeden her noktayı bombalıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, 5 İsrailli esirden sorumlu grupla irtibatın tamamen koptuğu duyuruldu. İsrail bombardımanının devam etmesi nedeniyle iletişimin koptuğu belirtilen açıklamada, esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğüne inanıldığı aktarıldı.

İsrail tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

IDF: "Son 24 saatte 10'u ağır 44 asker yaralandı"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlenen son 24 saatteki saldırılarda 10'u ağır 44 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kara operasyonlarının başlamasından bu yana 189 askerin ağır, 310 askerin orta derecede, 327 askerin ise hafif yaralandığı kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamas, İsrail bombardımanı nedeniyle esirlerle iletişimi kesti - Son Dakika


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