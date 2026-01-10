İran'da cami ve belediye binası ateşe verildi - Son Dakika
İran'da cami ve belediye binası ateşe verildi

10.01.2026 14:27
İran'da hayat pahalılığına karşı başlayan gösterilerde Kerec'deki belediye binası ve Tahran'daki El-Rasul Cami ateşe verildi. Gösterilerde 65 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

İran'da devam eden gösterilerde Kerec şehrindeki belediye binası ve başkent Tahran'daki El-Rasul Cami ateşe verildi. Gösterilerde ölü sayısı ise 65'e yükseldi.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 13'üncü günde devam etti. Kerec şehrindeki bir belediye binası ile başkent Tahran'daki Saadat Abad semtinde bulunan El-Rasul Cami ateşe verildi. Tahran'daki göstericiler, İran dini lideri Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan attı. Netblocks adlı internet gözlem grubu, İran genelindeki internet kesintisinin 36 saattir devam ettiğini aktardı. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre 28 Aralık'ta başlayan gösterilerden bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, Ayrıca 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

"Düşman, İran halkını destekleme bahanesiyle başka bir fitne çıkarmaya çalışıyor"

İran ordusundan yapılan açıklamada, "Ordu, Başkomutanın emri altında diğer silahlı kuvvetlerle birlikte düşman hareketlerini izlemenin yanı sıra ulusal çıkarları, ülkenin stratejik altyapısını ve kamu mallarını kararlılıkla koruyacak ve güvence altına alacaktır" denildi. Açıklamada, "Bugün düşman, başka bir komplo yoluyla ve suçlu Siyonist rejimin (İsrail'in) ve düşman terörist grupların desteğiyle şehirlerde düzeni ve sükuneti bozmaya ve ülkenin kamu güvenliğini baltalamaya çalışıyor. 12 günlük savaş sırasında elleri bu milletin çocuklarının kanıyla lekelenmiş olan aynı düşman, şimdi de İran halkını destekleme bahanesiyle başka bir fitne çıkarmaya çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İran'ın cesur ve bilinçli halkını uyanık ve akıllı olmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den İran halkına destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın cesur halkını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Rıza Pehlevi: "İran'a dönmeye hazırlanıyorum"

İran'ın 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi ise yaptığı son açıklamada, İran'daki protestoculara desteğini sürdürdü. Pehlevi, "Amacımız artık sadece sokaklara çıkmak değil, amacımız şehir merkezlerini ele geçirmeye ve onları kontrol altında tutmaya hazırlanmaktır" dedi. Pehlevi, Ayrıca ekonominin kilit sektörlerindeki, özellikle ulaşım, petrol, doğal gaz ve enerji sektörlerindeki işçileri ve çalışanları ülke çapında greve başlamaya çağırdı. Pahlavi, İran'a dönmeye hazırlandığını söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Tahran, Cami, İran, Son Dakika

