İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Saldırıda şu ana kadar 760 kişi de yaralanırken, Filistin Sağlık Bakanlığı hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu belirtti.

29.02.2024 20:11  Güncelleme: 20:14
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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

İSRAİL, YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ KATLETTİ

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı. Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

SALDIRIDA CAN KAYBI 112'YE YÜKSELDİ

Saldırıda can kaybı arttı. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini belirterek, bölgede hala ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktardı. Saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

"KASITLI VE PLANLI"

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

İSRAİL ORDUSU, İTİRAF ETTİ

İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti. İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin konuştu.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

"FİLİSTİNLİLER, İSRAİL ASKERLERİNE TEHDİT OLUŞTURACAK KADAR YAKLAŞTI"

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi

"İTİŞ KAKIŞ SIRASINDA İZDİHAM YAKLAŞTI"

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

İsrail\'in Gazze\'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112\'ye yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi - Son Dakika
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