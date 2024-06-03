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İstanbul'da bıçaklanan üniversiteli Aslıhan Zengin İHA'ya konuştu: "Neden başka birinin çocuğuna bunu yaptı"

Bakan Ali Yerlikaya saldırganın yakalandığını açıklamıştı

Kağıthane'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki genç kız arkadaşlarının evine gireceği esnada bıçaklanmıştı

Yaralı olarak kurtulan genç kızı bıçaklayan saldırgan 5 ay sonra ihbarlarla yakalanmıştı

Şahsın bipolar rahatsızlığı olduğu, kanserden ölen eski eşini çok kez darbettiği öğrenilmişti

Görüntülerdeki kişinin kendisini olduğunu kabul eden şahıs, olayı gerçekleştirmediğini çocuğu ateşlendiği için sokakta koştuğunu söylemişti

İSTANBUL - Kağıthane'de arkadaşlarının evine gireceği esnada kasklı şahıs tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Aslıhan Zengin, saldırganın yakalanması sonrası ilk kez İHA'ya konuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı olayla ilgili Zengin, "Neden başka birinin çocuğuna bunu yaptı? Bunun nedenini çok öğrenmek istiyorum. Yakalandığını duyduğumda anneme sarılıp sevinçten hüngür hüngür ağladım" dedi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.'nin evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

"Abi korkuttun beni" dediği şahıs belinden bıçaklamıştı

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.'nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın "Abi korkuttun beni" diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

Bıçaklanan kızın 3 organı zarar görmüştü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmış, günler sonrada taburcu edilmişti.

"Evimin sokağından beri takip etti" demişti

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti. Aslıhan Zengin, gerçekleşen olayla ilgili babası Kenan Zengin ile birlikte Kağıthane'de esnaf ziyareti yapan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan da yardım istemişti.

Bıçaktan parmak izi çıkmamış, saldırganın net yüz görüntüsü bulunamamıştı

Öte yandan saldırganın Zengin'i olayı gerçekleştirdikten sonra peçeteye sarıp attığı bıçağın kriminal incelemesinde herhangi bir parmak izine rastlanılamadığı öğrenilmişti. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise saldırganın olaydan sonra binadan çıkıp, koşarak merdivenlerden aşağıya indiği, cadde üzerinde bir süre daha koştuğu ardından kaskını çıkartıp yol kenarında beklediği esnada çevirdiği taksiye bindiği, bir süre semtte dolaşıp Merkez Mahallesi'nde bir sitenin önünde park halinde olanda plakasız motosiklete bindiği ve Hasdal yönüne doğru giderek kayıplara karıştığı tespit edilmişti. Şahsın elde edilen görüntülerinin net olmaması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştı.

Kağıthane Asayiş polisi iş üstünde yakalamıştı

İhlas Haber Ajansı ise şahsın olaydan sonra kaçtığı görüntüleri, görenlerin ihbar etmesi için yayınlamıştı. Olayla ilgili yaklaşık 5 aydır teknik ve fiziki takip yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, gelen ihbarları da değerlendirerek şahsın Murat H. olduğunu tespit etmişti. Mobilya dükkanında çalışan şahsın işyerine baskın yapan polis, onu bulamamıştı. Çalışanlara güvenlik kamera görüntülerini izleten polis, şahsın Murat H. olduğunu doğrulamıştı.

Saldırganın bipolar rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı

İşyeri sahibi ise H.'nin bipolar davranış bozukluğu rahatsızlığı olduğunu söylemişti. Şahsın Güngören'de bir adreste mobilya montajında olduğunu öğrenen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, eve baskın düzenlemişti. Baskında H., montaj yaptığı esnada iş üstünde kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın evinde arama yapan polis, olay esnasında başında olan siyah-turuncu renkli kaskı ve olay esnasında giydiği kıyafetleri ele geçirmişti.

Çocuğu ateşlendiği için sokakta koştuğunu söylemişti

Şahsa görüntüleri izleten polis, olay esnasında sokağa giren, sokakta elinde kaskla kaçan ve tedirgin şekilde taksiye binerek kaçan şansın kendisi olduğunu kabul etmişti. Ancak olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, çocuğu ateşlendiği için sokakta koşarak taksiye bindiği ve aslında motosikleti olduğunu ancak lastiği patladığı için taksiyle evine gittiğini belirtmişti. Polis ise şahsın, taksiden indikten sonra motosikletle evine gittiğini tespit etmişti.

Eski eşini hem darbetmiş hem de aldatttığı öğrenilmişti

Emniyete götürülen Murat H.'nin yapılan sorgulamasında "yalan beyan", "kasten yaralama" ve "suç uydurma" gibi suçlardan kayıtlarının olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca şahsın ilk eşinin yumurtalık kanseri olduğu, ikinci bir telefon olduğu ortaya çıktığı ve farklı kadınlarla ilişkisi olduğu, eşini bu süreçte aldattığı, onu defalarca kez darbettiği, kanseri yenemeyen kadının ise hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Murat Hürcan'ın geçtiğimiz sene Ocak ayında başka bir kadınla evlendiği ve 1.5 yaşında oğlu olduğu öğrenilmişti.

Kendisini bıçaklayanı tanımadığını söylediği saldırgan tutuklanmıştı

Diğer yandan bıçaklanan Aslıhan Zengin'in, emniyete gelerek Murat H.'yi teşhis ettiği bilgisine ulaşılmıştı. Evinde bulunan kıyafetlerini ve kaskını doğrulayan Aslıhan Zengin, şahsı tanımadığını ifade etmişti. Emniyette ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Murat H. çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Üniversite Aslıhan Zengin İHA'ya konuştu

Saldırganın tutuklanması sonrası rahat bir nefes alan Aslıhan Zengin ilk kez İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Zengin, "Ben arkadaşlarımın evindeydim zaten olay yerinde. Sonrasında kahve içmeye karar verdik ama o gün temizlik yaptığımız için kıyafetlerimiz dağınıktı. Dedim ki evden kıyafetlerimi alıp geleyim. Eve geldim hemen kıyafetlerimi aldım çıktım. Yolda yürürken arkamda bir tane kasklı adam farkettim. Sonrasında döndüm yürümeye devam ettim. Kuryedir dedim yürümeye devam ettim yoldayken de annemle konuşuyordum zaten" dedi.

"Korkuttunuz beni dedim ve bıçak soktu"

Zengin? "Sonrasında binanın kapısına geldiğimde şifreyi girerken koşma sesi duydum. Ben de dönüp baktım kurye olduğunu zannettim aynı kişi olduğunu farketmedim. 'Korkuttunuz beni' tarzı bir cümle kurdum. Sonrasında sırtıma bıçak soktu. Sonrasında direkt kaçtı ve kaçarken de zaten arkadaşlarım ilk katta oturduğu için camdan kaçtığını görmüşler. Sonrasında ben o şekilde eve girdim. Bıçaklandığımı aileme söyledim ve ambulansı arar mısınız dedim. Sonrasında hızlı bir şekilde ambulans geldi ve acil bir şekilde ameliyata aldılar. 3 organım zarar gördü. Hayati riskimin çok yüksek olduğu bir ameliyattı" ifadelerini kullandı.

"Bıçak darbesi üreterimi kopardı"

Zengin, "5 ay boyunca tedavi oldum. Bir kısmı hastanede bir kısmı da evdeydi. Birkaç kez de operasyon geçirdim. Bir süre hiç yürüyemedim. Dikişlerimden dolayı. Sonrasında böbreğimden birkaç tane operasyon geçirdiğim için çok sıkıntılı bir süreç atlattım. Aynı zamanda bunun psikolojik sıkıntılı yanları da var. Psikolojik olarak çok etkilendim. Ailem aynı şekilde çok etkilendi. Üreterimi kopardı bıçak darbesi. Bu yüzden orası tekrar dikilip bir süre boyunca sol böbreğin işlevini dışarı vermek zorunda kaldılar. Uzun bir süre tüple birlikte geçirdim. Sonrasında 2 kez stent takındı" şeklinde konuştu.

"Yakalandığı için daha iyi hissediyorum"

"5 ay benim için çok kötü geçti" diyen Zengin, "Yani ne sokağa çıkmak, ne kimseyle görüşmek istedim. Bunun dışında kava karardığında zaten ailem beni çıkarmaya çalışıyordu ama ben hiçbir şekilde çıkmak istemiyordum. Sapığın biriyse tekrar peşime düşerse diye. Sonuçta evimi biliyor olabilir diye düşündüm. Aynı zamanda akşam başıma geldiği için bende travma oluştu. Hala birden fazla psikolojik ilaç alıyorum. Aynı zamanda 2 haftada bir terapiye gitmek zorundayım. Bu şekilde yenmeye çalışıyoruz. Ama yakalandığı için daha iyi hissediyorum. Bu süreçte sadece benim değil ailemin psikolojisi de çok kötü oldu" dedi.

"Yakalandığını duyduğumda sevinçten ağladım"

Aslıhan Zengin, "Görüp ihbar eden ya da yakalayanlar için teşekkür ediyorum. Sonuçta anne baba olan herkes evlat acısını umarım tatmaz. Ailem neredeyse bunu tadıyordu ve psikolojileri o kadar bozuldu ki yani evlatları gözlerinin önünde az kalsın ölüyordu. Ölümden döndüm bir cani tarafından. Beni bıçaklayan adamın yakalandığını duyduğumda sevinçten ağlamaya başladım. Hüngür hüngür ağladım ve annemlere sarıldım sonunda yakalandı diye. O an ne yapacağımı bilemedim çok sevindim. Çünkü artık en azından kimse beni takip etmiyor düşüncesi kafamda oluştu. Bu yüzden çok mutluydum. Anlatılamaz kelimelerle mutluluğu" ifadelerini kullandı.

"Neden başka birinin çocuğuna bunu yaptı?"

Zengin, "Emniyete gittik. Öncesinde benden bilgi aldılar tanıma ihtimalim var mı diye. Sonrasında camın arkasından numaralarla bana benzettiğin kişiyi söyler misin diye. Zaten kaskı aynı kasktı. Fiziksel özelliklerinden kafasında kask olduğu için yüzünü bilmiyordum. Fiziksel özelliklerinden o olduğunu söyledim. Zaten aynı kask ve monta sahipmiş. Tanımadığım birisi. Bu civarlarda oturuyormuş. Evli çocuklu bir insan. Üzüldüğüm nokta şu, onunda çocuğu var ve kendi çocuğunun başına böyle bir şey gelmesini eminim ki bir baba olarak istemez. Neden başka birinin çocuğuna bunu yaptı? Bunun nedenini çok öğrenmek istiyorum. Çünkü hala inkar ediyor yaptığını. Görüntülerdekinin kendisi olduğunu kabul etti ama "O an orada neden bulunduğumu bilmiyorum" gibi şeyler söylemiş. Yani olayı ben yapmadım ama videodaki kişi benim diyor" diye konuştu.

"Hem emniyet mensuplarına hem de haber yapanlara teşekkür ederim"

"Okulu mecburen dondurdum" diye Zengin, "Uzun bir süre tedavi gördüğüm için zaten gidemedim. Mecbur kalmış oldum yani ilk dönemden dolayı. Üniversite 2. sınıftaydım. Tekrar baştan başlayacağım. Emniyet güçlerine gerçekten teşekkür ederim yakaladığınız için. En azından huzurlu uyku uyuyabiliyorum şu an. Dava sürecine kadar için rahat uyuyabileceğim yakalandığı için. Hem emniyet mensubuna hem de haber yapıp beni paylaşanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde yakalandı. Sosyal hayatıma değinecek olursam da sosyal hayatım kalmadı pek. Çünkü dışarıya tek başıma çıkmak istemiyorum. Ailem dışında biriyle dışarı çıktığımda kendimi pek güvende hissetmiyordum. O yüzden genelde abimle vakit geçiriyorum" dedi.