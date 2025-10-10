Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza

Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza
10.10.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahramanmaraş\'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza
Haber Videosu

Eski eşini hastanede pompalı tüfekle öldüren Atilla Ayıntaplı'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan bir özel hastanede 21 Mayıs'ta Türkiye'nin kanını donduran bir cinayet yaşandı. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Eser Karaca'nın (42) çalıştığı birime gelen eski eşi Atilla Ayıntaplı (44), önce tartışma çıkardı daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle saldırdı.

HASTANEDE ESKİ EŞİNİ KATLETTİ

Karaca'yı kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski koca, peş peşe pompalı tüfekle ateş edip öldürdükten sonra kaçtı. Polis ise zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutuklanmasını sağlamıştı. Karaca'nın 4'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü, eski eşi tarafından öldürülme anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

Hastanede herkesin içinde eski eşini katleden caninin cezası belli oldu

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Zanlı hakkında da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak elde edilen tüm delillere göre sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 d maddesine göre 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık hakkında cinayetten indirim uygulanmamasını, hemşire Ç.A.'ya yönelik de 'silahlı tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılmasını talebini yeniledi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Müşteki avukatı, ortada soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek mütalaaya katıldıklarını söylerken, sanık avukatı katılmadıklarını, suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Daha sonra savunması sorulan sanık Atilla Ayıntaplı, tutuklanma sürecinde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Benim çocuğum gösterilseydi bu olaylar yaşanmazdı. Ben hastanede keşif yapmadım olaylar ani gelişti. Benim öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum beraatimi istiyorum, ben 44 gün boyunca çocuğumu görmedim" dedi.

Hastanede herkesin içinde eski eşini katleden caninin cezası belli oldu

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşmanın bittiğini bildiren mahkeme heyeti, sanık Atilla Ayıntaplı'ya eski eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ç.A.'ya yönelik 'tehdit' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Cinayet suçundan hiçbir indirim yapılmadığı da belirtildi.

"VERİLEN KARAR VİCDANLARI RAHATLATMIŞTIR"

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan baba Mustafa Karaca, "Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur ve vicdanları rahatlatmıştır. Bundan sonraki kararları da emsal olarak belirler" diye konuştu.

Duruşma sonrasında bilgi veren avukat Mahmut El ise, "Eser Karaca için bugünkü yapılan duruşmada mahkeme sanığın müebbet hapsine karar verdi. Sanık hakkında herhangi bir iyi hal ve benzeri bir indirim olmadı. Adalet kısa sürede tecelli etmiştir. Biz kadın cinayetlerinde bu kararın emsal teşkil edeceğine inanıyoruz" dedi.

Hastanede herkesin içinde eski eşini katleden caninin cezası belli oldu

"HASTANE YÖNETİMİ KORUMA TALEBİNİ REDDETTİ" İDDİASI

Bir önceki duruşmada, öldürülen Eser Karaca için bir gün önce koruma kararı çıkarttıklarını, hatta maktulün olay günü hastane yönetiminden izin talep ettiğini belirten avukat Mahmut El, "Burası hastane seni bu kadar insanın içinde öldüreceği yok ya" diyerek reddedildiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Hastane, Yargı, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Teneffüste arkadaşlarıyla oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü Otomobili, husumetli olduğu ailenin üzerine sürdü
TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu TÜMBİAD Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Mustafa Efe Topaloğlu oldu
Neredeyse heykeli dikilecek Real Madrid’in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu Neredeyse heykeli dikilecek! Real Madrid'in 5 yıllık Arda Güler planı belli oldu
Jhon Duran’dan göndermeli paylaşım Jhon Duran'dan göndermeli paylaşım
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi
Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze teşekkürü Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü
Fenerbahçe’de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı Fenerbahçe'de kadro dışı kalacak 2 isim ortaya çıktı
Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi Dursun Özbek ve Adnan Polat, Fenerbahçeli çocukları geri çevirmedi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
“Uyuşturucu operasyonu“ sonrası Birce Akalay’dan ilk açıklama "Uyuşturucu operasyonu" sonrası Birce Akalay'dan ilk açıklama
Avrupa’da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak Avrupa'da şatoda çekilecek The Traitors programını Giray Altınok sunacak
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Destici’den hükümete Gazze uyarısı: Bataklık yeniden önümüze gelir Destici'den hükümete Gazze uyarısı: Bataklık yeniden önümüze gelir

15:25
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
Dursun özbek: Kerem transferi için inceleme başlatıldı
15:19
Acun Ilıcalı “Bu oyuncuya dikkat edin“ demişti Ayın futbolcusu seçildi
Acun Ilıcalı "Bu oyuncuya dikkat edin" demişti! Ayın futbolcusu seçildi
15:14
Ateşkes sonrası Gazze’den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti
14:24
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
Serdar Öktem suikastinde şüphelilerin ilk ifadeleri: İntikam alındı, intikam alındı
14:22
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
13:49
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
Baklava kutusunda rüşveti böyle savundu: Boşluğuma geldiği için kabul ettim
13:46
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
Okan Buruk için ortaya atılan iddia doğru çıktı
13:41
Netanyahu’dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil
13:36
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi
13:27
Güllü’nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı
13:13
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
12:39
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
12:09
Belgrad Ormanı’nda yasak aşk dehşeti
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti
12:03
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
11:26
MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 15:44:45. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.