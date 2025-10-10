Kahramanmaraş\'ta Kadın Cinayetine Müebbet Ceza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan bir özel hastanede 21 Mayıs'ta Türkiye'nin kanını donduran bir cinayet yaşandı. Hastanede tıbbi sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Eser Karaca'nın (42) çalıştığı birime gelen eski eşi Atilla Ayıntaplı (44), önce tartışma çıkardı daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle saldırdı.

HASTANEDE ESKİ EŞİNİ KATLETTİ

Karaca'yı kaçarken merdivenlerde sıkıştıran eski koca, peş peşe pompalı tüfekle ateş edip öldürdükten sonra kaçtı. Polis ise zanlıyı kısa sürede yakalayarak tutuklanmasını sağlamıştı. Karaca'nın 4'üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı günün ertesi günü, eski eşi tarafından öldürülme anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Zanlı hakkında da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak elde edilen tüm delillere göre sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 d maddesine göre 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık hakkında cinayetten indirim uygulanmamasını, hemşire Ç.A.'ya yönelik de 'silahlı tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılmasını talebini yeniledi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Müşteki avukatı, ortada soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek mütalaaya katıldıklarını söylerken, sanık avukatı katılmadıklarını, suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Daha sonra savunması sorulan sanık Atilla Ayıntaplı, tutuklanma sürecinde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Benim çocuğum gösterilseydi bu olaylar yaşanmazdı. Ben hastanede keşif yapmadım olaylar ani gelişti. Benim öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum beraatimi istiyorum, ben 44 gün boyunca çocuğumu görmedim" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Duruşmanın bittiğini bildiren mahkeme heyeti, sanık Atilla Ayıntaplı'ya eski eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ç.A.'ya yönelik 'tehdit' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Cinayet suçundan hiçbir indirim yapılmadığı da belirtildi.

"VERİLEN KARAR VİCDANLARI RAHATLATMIŞTIR"

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan baba Mustafa Karaca, "Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur ve vicdanları rahatlatmıştır. Bundan sonraki kararları da emsal olarak belirler" diye konuştu.

Duruşma sonrasında bilgi veren avukat Mahmut El ise, "Eser Karaca için bugünkü yapılan duruşmada mahkeme sanığın müebbet hapsine karar verdi. Sanık hakkında herhangi bir iyi hal ve benzeri bir indirim olmadı. Adalet kısa sürede tecelli etmiştir. Biz kadın cinayetlerinde bu kararın emsal teşkil edeceğine inanıyoruz" dedi.

"HASTANE YÖNETİMİ KORUMA TALEBİNİ REDDETTİ" İDDİASI

Bir önceki duruşmada, öldürülen Eser Karaca için bir gün önce koruma kararı çıkarttıklarını, hatta maktulün olay günü hastane yönetiminden izin talep ettiğini belirten avukat Mahmut El, "Burası hastane seni bu kadar insanın içinde öldüreceği yok ya" diyerek reddedildiğini ileri sürmüştü.