Bulgaristan\'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

Edirne'de Kapıkule ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapıları arasındaki tampon bölgede kalp krizi geçiren gurbetçi Türk vatandaşı Şemsettin Tan, hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Türk ambulansı, tampon bölgeye girmesi ve hastaya müdahale edebilmesi için Bulgar makamlarından gerekli iznin alınması için yaklaşık 20 dakika bekletildi ve izin onaylanmadı.
Daha sonra olay yerine ulaşan Bulgaristan ambulansı hastayı Svilengrad Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen gurbetçi Tan, kurtarılamadı.
Bulgaristan'ın acil sağlık hizmetlerinde yaşanan bürokratik engellerin insanların hayatına mal olduğunu belirten gurbetçiler yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.
