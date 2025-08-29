Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu - Son Dakika
Bulgaristan'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu

Bulgaristan\'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu
29.08.2025 16:23
Bulgaristan\'ın bürokratik engeli gurbetçinin hayatına mal oldu
Kapıkule ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapıları arasındaki tampon bölgede kalp krizi geçiren gurbetçi Türk vatandaşı, iddiaya göre Bulgar makamlarının bürokratik engeli nedeniyle Türk ambulansına izin verilmemesi sonucu müdahale gecikince kurtarılamadı.

Edirne'de Kapıkule ile Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapıları arasındaki tampon bölgede kalp krizi geçiren gurbetçi Türk vatandaşı Şemsettin Tan, hayatını kaybetti.

BULGAR MAKAMLARINDAN İZİN ÇIKMADI, 20 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ

İddiaya göre, Türk ambulansı, tampon bölgeye girmesi ve hastaya müdahale edebilmesi için Bulgar makamlarından gerekli iznin alınması için yaklaşık 20 dakika bekletildi ve izin onaylanmadı.

MÜDAHALE GECİKİNCE KURTARILAMADI

Daha sonra olay yerine ulaşan Bulgaristan ambulansı hastayı Svilengrad Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen gurbetçi Tan, kurtarılamadı.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Bulgaristan'ın acil sağlık hizmetlerinde yaşanan bürokratik engellerin insanların hayatına mal olduğunu belirten gurbetçiler yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (2)

  • Ötüken Göktürk:
    gurbetçilere laf eden dl israfları izleyin. memleket ne kadarda kıymetli ve o nedenle hersene 3500 km tepilip geliniyor 1 4 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    bu kadar ucuzmu hayat yok buroksiymis felan cani cehenneme 4 0 Yanıtla
