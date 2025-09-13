Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti

Kadına yönelik şiddet her geçen gün boyut değiştirerek devam ederken son kadın cinayeti haberi Kocaeli'nden geldi. Kentin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Başkent Sokak ile Yaz Sokak kesişiminde dün akşam saat 21.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Erhan Derse (37), kardeşi Abdullah Barış Genç (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek Genç'le (35) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

SEVGİLİSİ VE KARDEŞİNİ KATLEDİP İNTİHAR ETTİ

Derse, kız arkadaşı ve kardeşine tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İpek Genç'in hemşire olarak görev yaptığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilirken kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SADECE AĞUSTOS AYINDA 29 KADIN CİNAYETİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, sadece ağustos ayında 29kadın cinayeti işlendi ve 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Öldürülen 29 kadından 3'ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesiyle, 7'si ekonomik bahanelerle, 1 kadın nefret bahanesiyle öldürüldü. 18'inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.