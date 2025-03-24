Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

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Mansur Yavaş ile DEM Partilileri karşı karşıya getiren ''Pamuk şeker'' olayının aslı ortaya çıktı. Yavaş'ın ''Mitinge gidenlere polis pamuk şeker verdi'' diye tepki gösterdiği olayın bir emniyet organizasyonu olmadığı belirtildi. Bir polis memurunun, engelli satıcının daha fazla yorulmasını istemesi ve elindeki tüm pamuk şekerleri alıp çocuklara dağıtması sonrası gerçekleştiği ifade edildi.

24.03.2025 07:47
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'de yaptığı konuşma sonrası tartışmalar sürerken, Şırnak'ta kutlamalarda görev alan polis memurunun, alana gelen çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntülerin hikayesi ortaya çıktı.

İstanbul Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu için toplanan kalabalığa seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." demişti.

BULDAN'DAN TEK KELİMELİK TEPKİ

Yavaş'ın kalabalığa yaptığı konuşmadaki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Van Barosu'nun suç duyurusunda bulunduğu Yavaş'a bir tepki de DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. X hesabından söz konusu konuşmaya ilişkin görüntüleri paylaşan Buldan, "Faşo" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

ÖZEL ÖZÜR DİLEDİ

Yavaş'ın DEM Partilileri kızdıran açıklamalarının ardından aynı meydanda bir gün sonra konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum"

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı

"SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM"

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan, X hesabından, "Pamuk şeker" meselesi nedir?" başlıklı bir paylaşım yaparak olayın aslını anlattı. Bozarslan, "Mansur Yavaş'ın içine dert olan pamuk şekeri olayını anlatayım. Öncelikle olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Şöyle oluyor; Cizre'de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcını görüyor. Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar mutlu. Polis memuru mutlu? Tek mutsuz olanMansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90'lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin." dedi.

Mansur Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayında gerçek çok başka çıktı
Mansur Yavaş\'ı küplere bindiren \'\'pamuk şeker\'\' olayında gerçek çok başka çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Uuu bbb:
    hep öyle olur hayatın yalan akp 95 284 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    öyle olur zaten satın alıp ekip arabasına koyup başka mahallede dağıtsaydı PKK bayrağı altında dağıtmak mı kalmış polise yandaşlık yapma son dakika akıllı ol 55 281 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    Poliste örgütle bağlantılı olabilir iyi araştırın 35 207 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Özgür her gün biraz daha uzaklaşıyor kendi halkından… 164 59 Yanıtla
  • osman şahin:
    KONU KÜRTLER OLUNCA SOLCUSU SAĞCISI OMUZ OMUZA BU NE KIN BU NE NEFRET 79 92 Yanıtla
  • 123483:
    Mansur Yavaş başımızın tacı. Özgür Özel ve altındaki tüm ne olduğu belli olmayanlar CHP'yi terkedin 54 89 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Senaryo Belli. İmamoğlu içeri atılacak. CB seçime Mansur Yavaş ile gidilecek. Sonra HDP seçmeni Mansur Yavaş'a oy vermeyeceğinden Apoyu çıkardıkları için Ak Partiye oy vereceğinden dolayı Ak Parti yeni bir zafer ile çıkacak. Ama şunu unutuyorlar. Kaç kere daha bu şekilde numaralar işler. 39 80 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Özgür bey haklı dem parti yanımızda olmazsa biz hiçbir yeri kazanamayiz özür dilemeyecekte ne yapacak. 79 19 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Ülkemizin her köşesinde paçavraya paçavra denir 78 19 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    tabi Kürtlerde cahil sana inanacak demi senin gecmişin beli 60 31 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
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