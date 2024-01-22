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Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu - Son Dakika
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Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu

Antalya sahillerine 5 gün içinde 6 ceset vurması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, endişe yaratan bir haber de Muğla'dan geldi. Köyceğiz ilçesinde balık avlayan bir vatandaş sahilde uzuvları eksik bir kadın cesediyle karşılaştı. Yetkililer cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceğini değerlendiriyor.

22.01.2024 - 10:44,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, uzuvları eksik bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KADIN CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

Olay, Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı.

Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu

UZUVLARININ KESİK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CESET BİR GÖÇMENE AİT İDDİASI

Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu

NE OLMUŞTU?

Antalya sahillerinde 5 gün içinde 6 ceset bulunmuş, Valilik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada "Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Nihai sonuç adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir.

"KIBRIS'A GİDERKEN İLETİŞİMİN KESİLDİĞİ TEKNEDEKİLER OLABİLİR"

Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir. Son 1 haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hakim rüzgarın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.

Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu

"KAZA VE KAYIP BİLDİRİMİ BULUNMAMAKTADIR"

2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer almıştı.

Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla\'da bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya sahiline 5 günde 6 ceset vurmuştu! Bir cansız beden de Muğla'da bulundu - Son Dakika
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