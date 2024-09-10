Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Nejat İşler, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetine tepki gösterdi. İşler, ''Biz millet olmayı bıraktık ve kabile devleti olmayı karar verdik galiba. Millet olmayı hatırlayacağız. Kabileler, tarikatler, cemaatler falan filan değil. Millet olmayı hatırlayacağız. Koruyamadık çocukları, bizim suçumuz'' dedi.

10.09.2024 22:58  Güncelleme: 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'e ağlıyor. Toplumun hemen hemen her kesiminde infiale neden olan Narin cinayetine ünlü oyuncu Nejat İşler de tepki gösterdi.

Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

ÖZ AMCA'DAN SONRA İTİRAFÇI ŞÜPHELİ NEVZAT BAHTİYAR DA TUTUKLANDI

Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti tüm yönleriyle soruşturmaya devam ediliyor. Küçük kızın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden, bunun karşılığında tutuklu amca Salim Güran'ın 200 bin TL para teklif ettiğini söyleyen Nevzat Bahtiyar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Bahtiyar'ın ifadesinin ardından jandarma ekipleri, Narin'in aile içi cinayete kurban gitmiş olma olasılığını değerlendirerek, tüm aile üyelerini gözaltına aldı. Narin'in babası ise daha sonra serbest bırakıldı.

NARİN CİNAYETİ HER ŞEYİ UNUTTURDU

Neredeyse Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen ve toplumun her kesiminden tepki çeken Narin cinayetine ünlü isimler de sessiz kalmıyor. Ünlü oyuncu Nejat İşler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor." ifadelerini kullandı.

Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

İşler açıklamasında şunları kaydetti:

"KABİLE DEVLETİ OLMAYA KARAR VERDİK"

Bugün evden bu yüzden çıktım, sıkıldım artık. Koruyamıyoruz çocuklarımızı. Bizim de suçumuz var. Büyük büyük laflar edilebilir. Biz millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik galiba. Öyle olunca da kabile kuralları geçerli oluyor. Ondan önce de bir milyon hikaye vardı. Bundan sonra da olacak böyle giderse. Millet olmayı hatırlayacağız. Başka bir şey değil.Kabileler, tarikatler, cemaatler falan filan değil. Millet olmayı hatırlayacağız. Mustafa Kemal formulü koymuş. Çok basit. Neye direniyoruz anlamadım gitti. Lafın bittiği yerdeyiz. Koruyamadık abi. Bundan öncekileri de koruyamadık, onu da koruyamadık. Bu bizim suçumuz gerçekten bizim suçumuz.

Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Nejat İşler'den çok konuşulacak Narin tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Çok konuşulacak \'Narin\' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik

Nejat İşler, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fehmi Erdoğan: Ne alaka saçmalamış 37 45 Yanıtla
  • İshak Klein: Nejat kardeşimiz olayı çok güzel analiz ederek özetlemiş… Dağılın!.. 41 33 Yanıtla
  • Murat Çevre: Boş boş konuşmuş Bunlar sadece kendi reklamlarını yapıyor 29 40 Yanıtla
  • murat salih başçı: çok doğru tespit... 38 30 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Doğru demiş ,doğru söze ne denir. 32 26 Yanıtla
  • Harun Dolu: Sen önce bir ayık gez bakalım sonra ayıkken bir kez daha konuş bu sefer daha mantıklı konuşursun. 22 22 Yanıtla
  • Çelikk: Ne Demek İstiyorsun??? 15 27 Yanıtla
  • Sabri İnce: Geldiği yeri söylemiş sanırım. 4 9 Yanıtla

00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:19:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement