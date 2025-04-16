Okunan sela köyü birbirine kattı, görenler hortlak sanıp kaçtı - Son Dakika
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Okunan sela köyü birbirine kattı, görenler hortlak sanıp kaçtı

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Konya Meram'da iki çocuğun husumetli komşularının selasını verdirmesi ortalığı karıştırdı. Ölmeden kendi selasının okunduğunu öğrenince şaşkına dönen 28 yaşındaki Uğur Şan, ''Ben öldüm diye yakınlarım eve geldi. 'Ben ölmedim' diye dışarı çıkınca herkes hortlak görmüş gibi geriye kaçtı'' dedi.

16.04.2025 12:41
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Konya'nın Meram ilçesinde yer alan Ramazan Bahçeci Camisine gelen 13-14 yaşlarındaki iki çocuk, mahalle sakinlerinden 28 yaşındaki Uğur Şan'ın vefat ettiğini ve adına sela okunması için ellerindeki kağıdı imama uzattı.

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı: Husumetli oldukları kişinin öldü diye selasını verdirdiler

YAKINLARI EVİNE KOŞTU

Camide görevli imam ise, çocukların verdiği bilgi üzerinde Uğur Şan'ın selasını vererek ismi anons etti. Sela ile beraber ismi duyan yakınları ve mahalle sakinleri Uğur Şan'ın evine gitti. Evinin önündeki kalabalığı görünce yanlarına gelen Şan'ı gören yakınları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı: Husumetli oldukları kişinin öldü diye selasını verdirdiler

GÜVELİK KAMERALARINI İZLEYİNCE GERÇEĞİ ANLADI

Toplanan kalabalığa 'Ben ölmedim' diyen Uğur Şan, camiye giderek imamdan bilgi aldı. Caminin güvenlik kameralarını izleyen Şan, imama vefat bilgisini veren çocukların, daha önceden aralarında motosiklet meselesinden husumet bulunan kişilerin yakınlarının çocukları olduğunu belirlemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışma sonrası ise 13 yaşındaki A.T. ve 14 yaşındaki Y.K. yakalandı. İfadeleri alınan çocuklar haklarında işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı: Husumetli oldukları kişinin öldü diye selasını verdirdiler

"BEN HORTLAMADIM ARKADAŞLAR"

Mahallede kendi selasının verildiğini anlatan Uğur Şan, "Beni öldü diye mahalle camisinde selamı verdirmişler. Ben ölmedim, ayaktayım. Kahrolsun o düşman beni öldüremedi. Benim annem babam hasta kalp hastası. Komşularım ayaklandı geldi evimize, öldü diye hepsi ayaklandı buraya geldiler. Çıktım 'ben ölmedim' diye şaşırdılar. Ben hortlak görmüş gibi hepsi geriye kaçtı. Ben hortlamadım arkadaşlar, ölmedim" dedi.

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı: Husumetli oldukları kişinin öldü diye selasını verdirdiler

FENALIK GEÇİRDİLER

Selayı duyup yakınlarının fenalık geçirdiğini anlatan Şan, "Gelen komşularım, annem, babam, yakınlarım rahatsızlanarak fenalık geçirdi. Karım hastanelik oldu, öldü diye benim hakkımda bir sürü muhabbet oldu. Ninem var o kötü olmuş. Bu şekilde olmaz. Devletten beni güvence altına almasını istiyorum. Benim canım tehlikede. Benim canımın korunmasını istiyorum. Bunun sonu kötü olacak. Ölmeyen insanın selasını vermek nedir. Ölmeyen insanın selası mı olur. Ben ayaktayım, ölmedim. Allah'tan başka da kimse beni öldüremez. İnsanoğlunun buna gücü yetmez.

"TELEFONUM SUSMADI"

Benim ilk defa başıma geldi, öldü diye sela verdirilmek. Ben devlete sığınıyorum. Benim kimseye kan davası, husumetim yok. Bunlar bana husumet besliyor. Benim ailem, yakınlarım gerçekten kötü oldu. Berbat duruma geldi. Böyle bir şey yok. Ölmeyen insanın selası mı verilir. İş yerindeki arkadaşlarım hepsi beni arıyor. Telefonlar susmuyor, evimin önü akrabaların hepsi buraya geldi. Çoğu fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Bunların vebalini kim verecek. Devletimizden bu adamların benden uzaklaştırılmasını istiyorum. Hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum, şikayetçiyim baştan sona. Bu adamların cezasının verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Selalı mesaj ortalığı karıştırdı: Husumetli oldukları kişinin öldü diye selasını verdirdiler

"KALBİM SIKIŞTI, ÖLECEKTİM"

Torunu Uğur Şan'ın selasını duyarak fenalık geçiren babaanne Fatma Şan, "Olay günü saat 1 buçuk veya 2 aralarıydı. Oturuyorduk, biz yabancı zannettik. Haydar oğlu Uğur Şan vefat etmiş deyince benim huzurum gitti, benim orada kalbim sıkıştı, ölecektim, suyla ayılttılar beni. Evladım, Haydar oğlu Uğur Şan ölmüş deyince dişim kilitlendi, kalp hastasıyım, benim çoluğum çocuğum yüzüme su döktü, beni ayılttı. Ben sonuna kadar davacıyım" diye konuştu.

Okunan sela köyü birbirine kattı, görenler hortlak sanıp kaçtı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Okunan sela köyü birbirine kattı, görenler hortlak sanıp kaçtı - Son Dakika

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