10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir yurtta eğitmen olarak görev yapan 21 yaşındaki G.R.U.'nun, 2023 yılında 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüpheli, 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı. Hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eğitmen hakkında mağdur çocukların verdiği ifade kan dondurdu. Eğitmenin, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiği, 'gel seni karım yapayım' dediği ifade edildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiğini, 'gel seni karım yapayım' dediğini beyan etti.
Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.'nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi. Aynı öğrenci, G.R.U.'nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen sözler söylediğini duyduğunu ifade etti.
G.R.U. ise ifadesinde, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" dedi.
G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.
Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U.'nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.
Şüphelinin öğrencilere uyguladığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı. Görüntülerde G.R.U.'nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi olayla ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Veli, "Oğlum, taciz olayını yeğenlerime anlatmış. Biz de o gün öğrendik. Beni binanın arka tarafına çektiler. 'Teyze bir şey söyleyeceğiz' dediler ve söylediler. O anda beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Çocuklardan isimleri aldım. Gerçekliğini öğrenmeye çalıştım. O anda sinirlenerek G.R.U.'yu aradım. Hoca, 'Öyle bir şey yok' dedi. 5 dakika sonra yurda gittik. G.R.U. kaçmıştı. Oğlum bize olayların çok defa yaşandığını anlattı. Oğlum, G.R.U.'nun kendisine de cinsel ilişki teklif ettiğini ve kabul etmeyince çok kötü davrandığını söyledi. Dayak olayları da çıktı. Bir videoda dayak anı görülüyor. Normalde de geldiği günden beri bütün çocuklara dayak atıyormuş. Herkes dayak yiyormuş" dedi.
Çocukların parasal ihtiyaçlarına yetemez olduklarını anlatan veli, "G.R.U.'nun çocukların parasıyla kantinden istediğini aldığını, çocukların eşyalarını çaldığını biliyorum. Her türlü şiddet var. Psikolojik şiddet var. Dayak var, hırsızlık var. G.R.U. ne kadar kötü şey varsa çocuklara yapmış, yaptırmış. Oğlum ilk senesinde yurttan çok memnundu. Ben de memnundum ama ta ki bu G.R.U. gelene kadar. G.R.U. geldikten sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğum öyle olunca benim de bozuldu. Gerçekten psikolojim altüst. Şu an yıkık bir enkaz gibiyim" diye konuştu.
Mağdur çocuklardan birinin yakını ise, "Bize geldi, yaşananları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini, söyledi. Bunu 1 kişi yapıyormuş. Daha sonra yurda gittik, konuştuk ama şahsın orada olmadığını söylediler. Şikayette bulunduk ve soruşturma süreci başladı. Bu süreçte kendi çocuğumuzun arkasını ararken; bir sürü çocuğun mağdur olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi - Son Dakika
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