10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi - Son Dakika
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10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi

Alanya'da özel bir yurtta kalan 10 erkek öğrenciye yönelik taciz ve istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede mağdur öğrencilerin ifadeleri de yer aldı.

06.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:48
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Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir yurtta eğitmen olarak görev yapan 21 yaşındaki G.R.U.'nun, 2023 yılında 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüpheli, 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı. Hakkında toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eğitmen hakkında mağdur çocukların verdiği ifade kan dondurdu. Eğitmenin, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiği, 'gel seni karım yapayım' dediği ifade edildi.

Tacizden 94 yıl hapsi istenen eğitmenden, erkek öğrencilere iğrenç sözler: Gel seni karım yapayım
G.R.U.

10 ÖĞRENCİNİN TACİZ VE İSTİSMARA UĞRADIĞI BELİRLENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"GEL SENİ KARIM YAPAYIM"

İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiğini, 'gel seni karım yapayım' dediğini beyan etti.

İSTİSMAR EDERKEN KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AÇTI

Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.'nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi. Aynı öğrenci, G.R.U.'nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen sözler söylediğini duyduğunu ifade etti.

"KARIM LAFINI CİNSEL AMAÇLA SÖYLEMEDİM"

G.R.U. ise ifadesinde, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" dedi.

TELEFONUNDAN ONLARCA MÜSTEHCEN VİDEO ÇIKTI

G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA HIRSIZLIK, DARP, ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARI

Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U.'nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

Şüphelinin öğrencilere uyguladığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı. Görüntülerde G.R.U.'nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.

Tacizden 94 yıl hapsi istenen eğitmenden, erkek öğrencilere iğrenç sözler: Gel seni karım yapayım

"OĞLUMA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİF ETMİŞ"

Adının açıklanmasını istemeyen bir öğrenci velisi olayla ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Veli, "Oğlum, taciz olayını yeğenlerime anlatmış. Biz de o gün öğrendik. Beni binanın arka tarafına çektiler. 'Teyze bir şey söyleyeceğiz' dediler ve söylediler. O anda beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Çocuklardan isimleri aldım. Gerçekliğini öğrenmeye çalıştım. O anda sinirlenerek G.R.U.'yu aradım. Hoca, 'Öyle bir şey yok' dedi. 5 dakika sonra yurda gittik. G.R.U. kaçmıştı. Oğlum bize olayların çok defa yaşandığını anlattı. Oğlum, G.R.U.'nun kendisine de cinsel ilişki teklif ettiğini ve kabul etmeyince çok kötü davrandığını söyledi. Dayak olayları da çıktı. Bir videoda dayak anı görülüyor. Normalde de geldiği günden beri bütün çocuklara dayak atıyormuş. Herkes dayak yiyormuş" dedi.

Tacizden 94 yıl hapsi istenen eğitmenden, erkek öğrencilere iğrenç sözler: Gel seni karım yapayım

"NE KADAR KÖTÜ ŞEY VARSA ÇOCUKLARA YAPTIRMIŞ"

Çocukların parasal ihtiyaçlarına yetemez olduklarını anlatan veli, "G.R.U.'nun çocukların parasıyla kantinden istediğini aldığını, çocukların eşyalarını çaldığını biliyorum. Her türlü şiddet var. Psikolojik şiddet var. Dayak var, hırsızlık var. G.R.U. ne kadar kötü şey varsa çocuklara yapmış, yaptırmış. Oğlum ilk senesinde yurttan çok memnundu. Ben de memnundum ama ta ki bu G.R.U. gelene kadar. G.R.U. geldikten sonra çocuğumun psikolojisi bozuldu. Çocuğum öyle olunca benim de bozuldu. Gerçekten psikolojim altüst. Şu an yıkık bir enkaz gibiyim" diye konuştu.

KENDİ ÇOCUĞUNUN HAKKINI ARARKEN ONLARCA MAĞDUR OLDUĞUNU GÖRDÜ

Mağdur çocuklardan birinin yakını ise, "Bize geldi, yaşananları anlattı. Kaldığı yurtta tecavüz, taciz, hırsızlık, cinsel içerikli videolar izletildiğini, söyledi. Bunu 1 kişi yapıyormuş. Daha sonra yurda gittik, konuştuk ama şahsın orada olmadığını söylediler. Şikayette bulunduk ve soruşturma süreci başladı. Bu süreçte kendi çocuğumuzun arkasını ararken; bir sürü çocuğun mağdur olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.

10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • süleyman hakan gökşen: bu tip olaylar neden hep tarikat yurtlarında oluyor? çünkü bunların aile yaşamları, okudukları okullar ve arkadaşları da aynı şekilde düşünüyor, bunlar sapıklığın zirvesindeler... 5 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: eğitim şart... 2 0 Yanıtla
  • Ridvan Ozturk: Önünü, arkasını araştırmadan, nasıl bu tarz yerlere veriyorsunuz çocuklarınızı! O anne babalarda bence suçlu! Kendi cocugunuza gerekli eğitimleri veremeyip evinizde bakıyorsanız da, yapmayın kardeşim çocuk falan. 0 0 Yanıtla

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