Para için arkadaşını narenciye bahçesinde satırla doğrayan şahıs yakalandı

Para için arkadaşını narenciye bahçesinde satırla doğrayan şahıs yakalandı
25.09.2025 08:57
Para için arkadaşını narenciye bahçesinde satırla doğrayan şahıs yakalandı
Hatay'da alacak verecek tartışması sonucu hemşehrisini narenciye bahçesinde satırla öldüren yabancı uyruklu şahıs, iz takip köpeği 'Pamuk' sayesinde yakalandı. Şahıs, gasp ettiği 150 bin TL ile birlikte ele geçirildi. Olay, Defne ilçesinde 23 Eylül'de yaşandı. Mısırlı T.E.R., hemşehrisi 45 yaşındaki A.M.C.'ye saldırdı ve olay yerinden 150 bin TL ile kaçtı. Jandarma ekipleri, 'Pamuk' adlı iz takip köpeği ile firari şahsı yakaladı.

Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi'nde 23 Eylül tarihinde şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda; yabancı uyruklu 2 şahıs, alacak verecek yüzünden tartıştı.

150 BİN LİRA İÇİN SATIRLA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mısırlı T.E.R. isimli şahıs, hemşehrisi olan 45 yaşındaki A.M.C'.ye satırla saldırarak öldürdü. Yaşananların ardından kendi ülkesinin vatandaşını öldüren T.E.R., 150 bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı.

KATİLİ İZ TAKİP KÖPEĞİ BULDU

İşçilerin ölen şahsı görmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için arama çalışması başlattı. Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla 'pamuk' adlı iz takip köpeği sayesinde firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

