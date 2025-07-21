Sakarya'da çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını sonrası kentte boşaltılan köy sayısı 4'e çıktı.
Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Sakarya'nın Geyve- Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek birçok köyü etkisi altına aldı. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu.
Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı. Köylüler ve hayvanları güvenli bölgelere götürülürken, alevlerin Kazancı ve Borcak köylerine gelmemesi için tüm ekipler seferber oldu. Osmaneli ilçesi ve çevre köylerde tüm traktör sahipleri su tankları ile bölgeye hareket ederken, köylerin camilerinden köyde kimse kalmaması için anonslar yapılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Yangın, 4 Köy Boşaltıldı - Son Dakika
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