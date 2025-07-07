Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan Mahsun Yeşildemir'in babası, şehit askerimizin annesi ile yaptığı son telefon konuşmasını anlattı. Baba Yeşildemir, görüşmeyi "Olaydan önce annesine '5 dakika sonra seni arayacağım.' demiş, ardından şehit olmuş. Vatan sağ olsun" sözleriyle aktardı.
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7.07.2025 20:09:15. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit askerin son telefon görüşmesini babası anlattı! Annesine 'seni arayacağım' deyip şehit düşmüş - Son Dakika
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