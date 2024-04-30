SİBERGÖZ-36 Operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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SİBERGÖZ-36 Operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-36' operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda yasa dışı bahis oynatanlar, nitelikli dolandırıcılık yapanlar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonlar sonucunda 52 milyon TL'lik taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

30.04.2024 19:00
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"SİBERGÖZ-36" operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-36" operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-36" operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-36" operasyonlarda;

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Malatya, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda;

14 farklı yasa dışı bahis sitesinde bahis ve sanal kumar oynattıkları, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olarak para transferinde kullanılmak için başkalarına ait banka ve ödeme kuruluşu hesaplarını para karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla akladıkları tespit edilen 62 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sosyal medya platformundaki Marketplace üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen26 şüpheli yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sosyal medya platformundaki Marketplace üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Sosyal medya platformu üzerinden "Ürün Satışı" temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: 116 adet banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile 10 adet otomobil, 2 adet villa/daire, 5 adet arsa olmak üzere toplam 52 Milyon TL'lik taşınır/taşınmaz mal varlığına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

SİBERGÖZ-36 Operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SİBERGÖZ-36 Operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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